Juez Checkley rechazó recusaciones que presentó Fiscalía de la Nación para que se aparte de investigaciones contra congresistas Darwin Espinoza y Esdras Medina

La Fiscalía de la Nación demanda que el magistrado Checkley deje de tener a su cargo el control de ambas investigaciones en atención a la existencia de una denuncia constitucional que presentó en su contra ante el Congreso por el presunto delito de cohecho pasivo específico a raíz de un supuesto intercambio de favores con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, "lo que podría dar lugar a dudas respecto a su imparcialidad".

El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, rechazó las recusaciones que presentó la Fiscalía de la Nación para que dicho magistrado se aparte de las investigaciones preliminares seguidas a los congresistas Darwin Espinoza y Esdras Medina por diversos delitos en agravio del Estado.



La máxima instancia del Ministerio Público demanda que el magistrado Checkley Soria deje de tener a su cargo el control de ambas investigaciones preliminares en atención a la existencia de una denuncia constitucional que presentó en su contra ante el Congreso de la República por el presunto delito de cohecho pasivo específico a raíz de un supuesto intercambio de favores con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, "lo que podría dar lugar a dudas respecto a su imparcialidad y comprometer el desarrollo adecuado del proceso".



No obstante, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley "rechazó de plano ambas recusaciones por no encontrarse ajustadas a derecho", al señalar que los argumentos expuestos no son suficientes para solicitar que se aparte de estas investigaciones tras precisar que tanto la Junta Nacional de Justicia como la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos archivaron las investigaciones que afrontó por los hechos relacionados a dicha denuncia constitucional.



"Esto confirma que no existen indicios suficientes que comprometan mi integridad o imparcialidad. La simple existencia de una denuncia no puede usarse para cuestionar mi actuación imparcial en este proceso, ya que ello atentaría contra los principios de imparcialidad y debido proceso, que protegen tanto al juez como a las partes involucradas", precisó el magistrado en dos resoluciones emitidas, el último 18 de julio, a las que tuvo acceso RPP.



Checkley Soria dispuso remitir estás recusaciones a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que las evalúe en última instancia a fin de que emita una decisión final al respecto dichos recursos en los próximos días.



El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tiene a su cargo el control de la investigación preliminar seguida en la Fiscalía de la Nación al congresista Darwin Espinoza por el presunto delito de peculado por uso en agravio del Estado, luego de que un reportaje emitido por el programa "Punto Final" diera cuenta que trabajadores de su despacho congresal habrían participado, en horario laboral, en el recojo de firmas para la inscripción del movimiento regional "Adelante Áncash".



El magistrado también tiene a su cargo el control de la investigación preliminar seguida en la Fiscalía de la Nación al legislador Esdras Medina por el presuntos delito de tráfico de influencias y otro en agravio del Estado, luego de que el portal informativo "El Foco" diera a conocer que habría intercedido ante la rectora de la Universidad Nacional del Callao, Arcelia Rojas, para la contratación de su hijo Esdras Medina Gonzáles en dicha casa superior de estudios y, a cambio de este favor, dicho parlamentario habría contratado en su despacho congresal y/o en la Comisión de Educación del Congreso de la República, que presidia, a la hija de la rectora Yesmi Ortega.