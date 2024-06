Alberto Fujimori sobre eventual postulación a la Presidencia o al Senado: "Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”

La eventual participación del expresidente Alberto Fujimori en futuras elecciones presidenciales y legislativas es una posibilidad abierta, según afirmaron Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular; y Miguel Torres, asesor de la bancada del referido partido.

En ese sentido, la afiliación del indultado exmandatario a dicha agrupación política, el pasado 15 de junio, ha generado todo tipo de comentarios respecto a la procedencia legal de una candidatura suya. No obstante, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, consideró como "una gran noticia" que su padre se haya inscrito en su partido, a pocas semanas del 12 de julio, fecha límite dispuesta por el JNE para que posibles candidatos se inscriban en alguna organización política.

Una gran noticia para todo el fujimorismo. El sábado 15, mi padre firmó su ficha de afiliación a Fuerza Popular. https://t.co/nRjOLxkI3z — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 19, 2024

Sin embargo, hasta la fecha, Fujimori Fujimori no manifestaba si había una intención de su parte para tentar algún cargo de gobierno, sobre todo de cara a los comicios de 2026. No obstante, una carta suya remitida al Diario El Comercio parece dar una respuesta en esa línea.

Fujimori: "Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”

El referido medio indicó que le hizo llegar al expresidente un cuestionario de cuatro preguntas, entre ellas '¿será candidato a la Presidencia o al Senado, o a ambos? ¿De qué depende?', a lo que Fujimori Fujimori, según El Comercio, respondió:

“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”.

Esta intención, al parecer, cuenta con el beneplácito de la dirigencia de Fuerza Popular. Luis Galarreta, en una entrevista para RPP del pasado 21 de junio, consideró que el cáncer que padece no impide que participe "ocupando su espacio" dentro del partido.

"Que el líder fundador se inscriba para nosotros es un acto importante. Su prioridad es la salud. Él tiene un cáncer de 20 años. Se ha puesto un poco complicado hace unos meses. Pero eso no impide que se inscriba y que participe como líder fundador, ocupando su espacio en Fuerza Popular", dijo en Ampliación de Noticias.

No obstante, el secretario general de la agrupación política señaló que "lo demás lo definirá su familia y por supuesto el partido, que seguramente lo aclamará si es que decide participar" en las elecciones del 2026.

Por su parte, el excongresista Miguel Torres indicó a RPP que no se descarta alguna "candidatura" de Alberto Fujimori a través de Fuerza Popular.

"No hemos querido hacer ningún tipo de lanzamiento, ni ninguna precandidatura [...] sin perjuicio de lo cual [...] no descartamos, entonces, que en el futuro vaya a poder presentarse a algún tipo de candidatura", dijo en el programa Nunca es tarde.

Constitución impide que sentenciados puedan postular a cargos públicos

Vale resaltar que la eventual postulación de Fujimori -condenado por diversos delitos; entre ellos, lesiones graves y secuestro agravado por los casos La Cantuta y Barrios Altos- tendría un impedimento legal con una reforma constitucional que tuvo lugar, a iniciativa del Congreso, en septiembre del 2020.

Se trata de la Ley N° 31042, a través de la cual se incorporaron los artículos 34-A y 39-A al texto de la Constitución, con lo que se señala que "están impedidas" de postular y ejercer "cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso".

Sobre este punto, Galarreta indicó que se trata de "una discusión en relación a un error de concepción".

"Considero que el caso del Artículo 85 del Código Penal es muy claro: el indulto extingue la pena. Eso de que no extingue la pena porque sigue cumpliendo su pena pero en libertad, no (...) Para mí es clarísimo y para mucha gente que no es fujimorista que también ha opinado, tanto como el doctor Quiroga, que es muy respetable, que sí extingue la pena y, por tanto, está habilitado para ser candidato", aseveró.

En esa línea, Miguel Torres también consideró que Alberto Fujimori tiene derecho a postular a un cargo público.

"Antes de señalar si es legal o no es legal, siempre tenemos que hablar de qué es constitucional o no, y recordemos que toda persona tiene derecho a ser elegido, y más importante aún, la población a decidir si una persona puede ser elegida", dijo a RPP.

Justicia chilena aprobó, en primera instancia, ampliar extradición de Alberto Fujimori por cinco casos

El indulto a Alberto Fujimori, ejecutado en diciembre del año pasado, no ha significado la paralización de la acción de la justicia por los presuntos delitos cometidos a lo largo de más de una década de su gobierno.

El pasado 24 de junio, la jueza Andrea Muñoz Sánchez, ministra de la Corte Suprema de Chile, aprobó, en primera instancia, ampliar la extradición del exmandatario para que sea procesado por la justicia peruana por el caso de esterilizaciones forzadas y otros cuatro más referidos a secuestro agravado, homicidio calificado y lesiones graves seguidas de muerte.

En ese sentido, la judicatura chilena dispuso acceder a las solicitudes de ampliación de extradición que formuló la embajada peruana en dicho país en septiembre del 2021 para que Fujimori Fujimori pueda afrontar los respectivos procesos penales referidos a la comisión de los presuntos delitos señalados en el Poder Judicial nacional.

Según resolvió la Corte Suprema de Chile, el expresidente será procesado por su presunta responsabilidad en la comisión de "lesiones graves seguidas de muerte" en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Aucapiña (…), Reynalda Betalleluz Aguilar, María Genoveva Espínola Otiniano y Celia Ramos Durand, y por lesiones graves en agravio de Victoria Vigo Espinoza y otras en el caso "esterilizaciones forzadas".

Además, por el presunto delito de secuestro agravado y homicidios calificados contra Mariano Ventocilla Rojas, Rafael Ventocilla Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino Ventocilla Castillo y Rubén Ventocilla León. Estos habrían sido llevados a cabo por el grupo Colina en Huaura, en junio de 1992.

También por homicidios calificados en agravio del emerretista Nicolás Cruz Sánchez y otros, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el operativo de rescate de rehenes en la casa del embajador de Japón, ocurrido en abril de 1997.

Asimismo, por el homicidio calificado de Jorge Bardales Rengifo y otras 39 personas y lesiones graves contra Margot Liendo Gil, Victoria Trujillo Agurto, Aydé Chumpitaz Luyo, Marcela Ríos Vera, Gertrudis Beuer y Julián Ronceros Solano. Esto por el caso penal Castro Castro, hechos que ocurrieron en mayo de 1992, durante el traslado de dicha penitenciaria de sentenciados y procesados por su vinculación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Finalmente, Alberto Fujimori también sería procesado por el secuestro agravado de Arturo Moreno Alcántara y otros por el caso Los Cabitos.

Al respecto, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, informó que presentará un recurso de impugnación en Chile para revertir y dejar sin efecto la orden de ampliación de extradición del exmandatario por cinco casos ligados a violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno.



“Procederemos a interponer los medios impugnatorios necesarios en Chile para poder revertir el pronunciamiento de la primera instancia. La justicia chilena no ha tomado en cuenta que el expresidente ha sido indultado y ostenta un derecho de gracia”, dijo a RPP.

“Evidentemente, existe un error con respecto a la denominación tomada por los funcionarios de Chile, más aún cuando hablamos del tema de esterilizaciones forzadas, el caso ha sido archivada en reiteradas oportunidades. Confiamos en obtener un pronunciamiento favorable”, añadió.