Elizabeth Peralta en desacuerdo con prisión preventiva, aunque "tiene la voluntad" de respetarla, dice su abogado

Elizabeth Peralta se entregará a las autoridades tras mandato de prisión preventiva, según su abogado

El abogado Benji Espinoza, defensa legal de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, afirmó que su patrocinada se pondrá a disposición de las autoridades tras la decisión de la Corte Suprema de dictar 18 meses de prisión preventiva en su contra, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue junto al presentador de televisión Andrés Hurtado.

"Mi patrocinada se va a poner a disposición de las autoridades, es lo que precisamente estamos coordinando en este momento", dijo Espinoza en diálogo con RPP.

El letrado se mostró en desacuerdo de la orden judicial y afirmó que ya se encuentran evaluando interponer un habeas corpus para revertir la misma. Pese a que la decisión no le favorece, Espinoza aseguró que su representada "tiene la voluntad" de respetarla.

"Ella ha manifestado juntamente con el equipo de la defensa la voluntad, y aunque la decisión sea equivocada, respetarla y ponerse a derecho. (Se encuentra) insatisfecha, porque nosotros esperábamos que se pueda seguir la línea jurisprudencial de la propia Corte Suprema, del Tribunal Constitucional (...) ya la historia del derecho juzgará a quienes decidieron y cómo lo hicieron", apuntó.

Durante la sesión, desarrollada el último lunes, la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas afirmó que el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad sobre Peralta es “muy grave”, ya que mintió a la Fiscalía cuando se le pidió información sobre sus teléfonos celulares.

Al respecto, Espinoza dijo que el argumento en el fallo del juez dirimente, en donde se menciona que Peralta habría "faltado a la verdad" respecto al uso del celular 92778740, "colisiona con la jurisprudencia constitucional y la propia Corte Suprema", ya que cuando un imputado está sometido a un proceso, "no está obligado a colaborar con su propia incriminación".

Sostuvo que, frente a dicho argumento, existiría un precedente similar -resuelto en el TC- donde se estableció que no existía peligro de obstaculización, pues el imputado "no puede realizar actividades para poder colocarse la soga al cuello, pues eso "viola el derecho a la no incriminación".

Agregó que, para dichos casos, la Fiscalía "tiene la obligación de probar la imputación", por lo que Peralta no estaba forzada a confirmar o no si hizo uso del mencionado celular. Sin embargo, negó que su patrocinada haya mentido cuando se le consultó sobre dicho equipo y reiteró que dichas declaraciones no justifican un peligro de obstaculizar la justicia.

"No ha mentido, nosotros somos de una posición clara, pero nosotros refutamos la imputación y la afirmación de la Fiscalía. Y ahora, de los jueces, vamos a llevar esta discusión a la justicia constitucional para que confirme el precedente que el imputado no puede colaborar con su propia incriminación", remarcó.

Sentencia "es un triunfo de la justicia mediática"

Espinoza aseveró que la decisión es un "triunfo de la justicia mediática sobre la justicia jurídica", en referencia a supuestas omisiones de los jueces sobre las versiones de su representada respecto al uso de sus celulares.

"Los dominicales nos acribillan un día antes de las audiencias. La ponen como culpable a mi cliente. Lamentablemente, en un país como en el Perú, en donde no todos los jueces son independientes, entonces, evidentemente, la presión mediática horada en el juicio jurídico", comentó.

Para el abogado, los cuatro jueces que votaron a favor de revertir el mandato de comparecencia por prisión preventiva, entre ellos el juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo, "se han equivocado".

"Se han equivocado flagrantemente porque yendo contra todos los precedentes del TC, de la Corte Suprema, falló en contra de mi cliente. Y lo digo, tanto así que cuando uno revisa sus votos, nunca se apoyan en ninguna jurisprudencia previa, ni en ninguna jurisprudencia del TC, ni en ningún fallo de la Corte Interamericana", mencionó.