Tribunal Constitucional decidirá si acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía será de acceso público

Judiciales TC decidirá si acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía será de acceso público

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional decidirá en los próximos días si ordena o no que sea de acceso público el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre Odebrecht y un grupo de exejecutivos de esta empresa brasilera con la Fiscalía peruana y la Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato.

En audiencia pública realizada este lunes, 2 de diciembre, dicho colegiado evaluó y dejó al voto una demanda de habeas data que interpuso el abogado Wilber Medina contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, para acceder al contenido de este acuerdo de colaboración eficaz.

Durante su exposición, Medina sostuvo que no existe una limitación para que dicho acuerdo de colaboración eficaz se mantenga en “reserva” al precisar que el proceso ya concluyó cuando fue suscrito o firmado el 15 de febrero del 2019 y posteriormente fue homologado o aprobado por el Poder Judicial de nuestro país.

En ese sentido, el letrado precisó que no hay una norma de menor jerarquía que esté por encima del derecho al acceso de información que tiene la ciudadanía.

Acuerdo forma parte de un proceso "reservado"

Por su parte, la procuradora pública del Ministerio Público precisó que dicho acuerdo de colaboración eficaz forma parte de un proceso que es “reservado” con el fin de resguardar la eficiencia de las investigaciones que están en curso.

La letrada precisó que los derechos no son absolutos y que de acuerdo con lo establecido por el Código Procesal Penal, no se puede entregar esta información a personas que no son parte del proceso ni a sus abogados.

En ese sentido, remarcó si se revela esta información a personas ajenas se puede afectar las investigaciones de diversa forma.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional está presidida por el magistrado Gustavo Gutiérrez e integrada por los magistrados Helder Domínguez y César Ochoa, quienes darán a conocer su decisión dentro del plazo de ley.