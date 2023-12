Ernesto Blume cuestionó denuncia de Marita Barreto contra Patricia Benavides: "Es inconsistente"

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, indicó que existe “una total inconsistencia” en la denuncia de la excoordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto, contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien acusa por presuntamente liderar una red criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público.

“La inconsistencia es que no hay elementos suficientes que acrediten de que ella (Patricia Benavides) es cabecilla de una organización criminal. Eso no se puede decir ligeramente, eso se tiene que probar y comprobar y no veo ningún elemento convincente”, afirmó Blume en el programa Las cosa como son de RPP.

El especialista en derecho constitucional agregó que, si se analiza la denuncia efectuada por la removida fiscal, Marita Barreto, se “descubre una total inconsistencia porque se basa en chats de un asesor que fungía de coordinador interinstitucional en donde incurre en un proactivismo y en irresponsables excesos y compromisos”.

"De modo alguno demuestra que la fiscal, a título individual, actuando con dolo, directamente y con premeditación, está involucrada. Entonces, todo lo que estamos haciendo es en base a esa denuncia donde la fiscal Barreto se excede porque habla de organización criminal", añadió.

"Procedimiento de la JNJ no lo he visto regulado en la ley orgánica"

En ese contexto, Ernesto Blume reiteró que no encuentra elementos suficientes para remover a Patricia Benavides de su cargo y cuestionó el procedimiento disciplinario inmediato que abrió el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la titular del Ministerio Público.

“Ese procedimiento de disciplinar inmediato yo no lo he visto regulado en la ley orgánica. Allí hubo un exceso de la Junta Nacional de Justicia, desde mi punto de vista”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que “hay fuerzas ocultas” que “vienen de diversos niveles” que lo que intentan “es sacar a la fiscal de la Nación para recuperar el poder que se ha tenido sobre el Ministerio Público y que ha llevado a todos estos excesos y anarquías que existen”.