Ernesto Blume dice que Sunedu ha estado "manejada" por el Ejecutivo y califica de "buen precedente" fallo del TC

El exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, consideró este martes como "un buen precedente" el fallo que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520, norma que modifica el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y señaló que la norma se debió acatar desde un inicio y no presentar una acción de amparo sobre esta.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Ernesto Blume explicó que un grupo de congresistas para aclarar la situación de la Ley 31520 presenta una demanda de inconstitucionalidad recogiendo los argumentos que Sunedu plantea en la acción de amparo y así el TC decida si son válidos.

"Me parece un buen precedente el hecho que el Tribunal haya declarado que esta ley es constitucional (...) si la Sunedu desacata una ley, se va a al Poder Judicial, obtiene un mandato prevaricador con argumentos en los cuales sostiene que esta ley es inconstitucional, entonces los congresistas dicen: bueno si hay esa argumentación que sea el Tribunal el que decida. Y le dicen al Tribunal en su demanda: en tal proceso se está cuestionando esta ley por estas razones", dijo.



Ernesto Blume sostuvo que la conformación de la Sunedu, de acuerdo a la Ley 30220, significaba un "manejo casi total" del Poder Ejecutivo sobre las universidades. Esto ha ocasionado un avasallamiento y "una intromisión en la autonomía universitaria".

"La Sunedu ha sido manejada totalmente por el Ejecutivo y lo quiero demostrar porque de acuerdo a la Ley 30220 el superintendente del Consejo Directivo de la Sunedu es elegido por el Poder Ejecutivo a propuesta del ministro de Educación. Ahí no hay concurso, es un cargo a dedo. Luego tiene otro de Concytec, que viene también de la PCM y luego tiene cinco seleccionados mediante concurso por un comité nombrado del ministro de Educación. Dos que vienen de universidades públicas, una de las privadas y dos personalidades", aseguró.



"Es decir la Sunedu ha estado manejada por el Poder Ejecutivo y manipulada por el Poder Ejecutivo y ha tenido sojuzgada a las universidades", insistió.



"Yo lo defiendo gratis"

Asimismo, Ernesto Blume aclaró que no hay impedimento para que un exmagistrado del TC defienda en un caso determinado como la Ley 31520, norma que modifica el Consejo Directivo de la Sunedu. Recordó que asumió el caso como abogado ad honorem del Congreso de la República para defender la ley cuestionada.

"Yo no he intervenido antes en este caso, he intervenido en otro proceso constitucional que se planteó contra la Ley Universitaria Ley 30220, en donde hice un voto singular y sostuve que era una ley que adolecía de inconstitucionalidad básicamente porque violaba el artículo 18 de la Constitución, que nos guste o no, dice que cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico", manifestó.

En relación a un supuesto ofrecimiento de defensa legal al exministro de Educación, Rosendo Serna, para respaldar la Ley 31520; Ernesto Blume precisó que "no fue exactamente así", sino que la propuesta fue de buena fe para "adoptar una decisión en el sentido correcto".

"Acompañé a un grupo de rectoras a una reunión con el señor exministro, se le explicó que él no debía seguir desacatando la ley porque la ley era clara y podría incurrir en responsabilidad. Entonces, él en un momento dice: 'Qué ocurre si yo incumplo el mandato legal, me hacen un problema?' y entonces dije: No se preocupe, y coloquialmente, y en un diálogo coloquial, dije no se preocupe, yo lo defiendo gratis", dijo.

