Es "correcta" la decisión del PJ de declarar nula la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, dice César Nakazaki

El abogado penalista César Nakazaki se refirió a la decisión del Poder Judicial de declarar nula la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el caso ‘Antalsis’. Al respecto, el jurista mencionó que las restricciones tienen un plazo máximo de 36 meses y la medida contra Cerrón fue impuesta en 2017.

"En el caso de Vladimir Cerrón, era una crónica de una muerte anunciada, porque la Sala de Apelaciones ya había anulado una resolución de primera instancia con un mandato concreto: si vas a variar de comparecencia a prisión, analiza la prueba. Ese fue el mandato que dio la sala y dijo que otro juez vuelva a revisar el caso. Baja y el nuevo juez dice: Yo no voy a revisar la prueba, no estoy de acuerdo con eso. Y hace una conjetura con una resolución de la Corte Suprema, y vuelve a no revisar el caso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Ahora, un problema adicional: el Congreso, en este caso sí correctamente, ha restablecido que las restricciones de la comparecencia tienen un plazo máximo de 36 meses. Y estas restricciones contra Cerrón se dieron en el 2017. O sea tiene seis años la comparecencia y hasta ahora no hay juicio y no hay sentencia, así que la decisión del Poder Judicial es correcta", agregó.

"Nunca ha habido tantos congresistas investigados penalmente como en este Parlamento"

En otro momento, Nakazaki criticó el problema institucional que existe en los poderes del Estado, ya que muchos de sus integrantes son procesados penalmente, lo que genera un conflicto de interés.

"Por elegir mal tenemos personas investigadas y procesadas en todas las instituciones. Nunca ha habido tantos congresistas investigados o procesados penalmente como en este Parlamento. El Poder Ejecutivo tiene al hermano de la presidenta afectado que ha logrado desactivar todo lo que avanzó de Eficcop. Salvo el Poder Judicial, hay varias instituciones con problemas. Y teniendo tanto problema, no van a legislar adecuadamente", finalizó.