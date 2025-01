Flor Pablo: "Hay que alentar alianzas de centro democrático con gente honesta y sensata"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Flor Pablo se refirió a su renuncia como militante del partido político Primero La Gente, organización a la que se afilió en julio del 2024 junto a otros miembros de su agrupación política Lo Justo -aún sin registro oficial- con miras a las elecciones 2026.

En Ampliación de Noticias la legisladora confirmó que esta renuncia a Primero La Gente se debe, entre otros puntos, a la designación de uno de sus militantes como agregado de la Embajada de Perú en España y a la presencia de grupos con una posición "ultraconservadora".

"Teniendo un ideario al cual yo soy afin, hay grupos de una posición ultraconservadora en temas de diversidad sexual [dentro de Primero la Gente]. Hay gente homofóbica y hay personas vinculadas al gobierno, como el señor [Stephen] Hass, que ha sido nombrado agregado cultural [en España]", dijo.

Pablo también indicó que el colectivo al que pertenece, Lo Justo, aún no ha logrado su inscripción como organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "por los cambios que dio el Congreso", por lo que buscaron un partido cuyo ideario coincida con el de su agrupación y que sea "de centro democrático". Sin embargo, esto no se ha cumplido en su totalidad, refirió.

"Efectivamente en los partidos se puede filtrar gente de todo tipo, pero es responsabilidad de sus dirigentes hacer los filtros y tomas las medidas oportunas, lamentablemente esto no se ha dado [en Primero la Gente] y yo espero que mi salida dé lugar a una limpia, una purga que necesita el partido", añadió la congresista.

¿Alianzas con miras a las elecciones 2026?

La legisladora indicó que, si bien, su salida de Primero La Gente fue una decisión personal, dentro de este partido aún permanece un bloque de personas de Lo Justo, en el que participa la exministra y excongresista Marisol Pérez Tello.

"En realidad, se queda el grueso de las personas que llegamos [...] Lo que espero con mi salida, y he sido muy clara con eso, es que el partido Primero La Gente -donde hay gente de verdad valiosa que puede marcar la diferencia- tome acciones", refirió.

Mientras tanto, indicó que seguirá "alentando" la conformación de alianzas electorales "de centro" al señalar que existen organizaciones políticas que "pueden jugar un rol importante en este momento".

"No estoy de acuerdo con alianzas con grupos de izquierda que no dicen con todas las letras que Venezuela es una dictadura. [...] Hay que alentar alianzas de centro democrático con gente honesta, sensata. Voy a seguir procurando, y creo que ahora con más facilidad al no estar en un partido, ayudar en esos vínculos, en las conversaciones. Ojalá salga una alianza de centro democrático que vaya hacia el lado liberal y hacia la izquierda progresista, pero que sea una alternativa real", recalcó.