Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

La Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, ordenó otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo, tras declarar fundada la demanda de amparo que presentó la defensa del exmandatario contra una resolución del Congreso que rechazaba su solicitud.

A través de una resolución, el juez Alexis Anicama Budiel ordenó a la Dirección General de Administración del Congreso emitir un nuevo pronunciamiento otorgando la pensión vitalicia correspondiente al exjefe de Estado desde el 8 de diciembre de 2022, con todos los beneficios inherentes.

El magistrado precisó que Castillo Terrones, procesado por el fallido golpe de Estado de 2022, requirió acceder al beneficio conforme a lo establecido a la Ley 26519, al igual que el fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000); por lo que el juez cuestionó que en un caso sí se otorgue la pensión vitalicia y en el otro no.

Juez determinó que se vulneró el derecho a la igualdad

Y es que, en mayo de 2024, el Parlamento negó a Pedro Castillo el beneficio amparándose en el artículo 2 de la Ley 26519, que suspende la pensión vitalicia contra aquellos exmandatarios que afronten denuncias constitucionales.

No obstante, en agosto de ese año, el Congreso aprobó una pensión vitalicia de 15 600 a favor de Fujimori Fujimori, por lo que la defensa de Castillo Terrones presentó una demanda de amparo.

Bajo ese criterio, el juez Anicama Budiel determinó que se ha vulnerado el derecho a la igualdad de Castillo Terrones, razón por la cual declaró nulas las resoluciones del Congreso que rechazaban la solicitud del citado exmandatario.

“… existe contradicción en los argumentos brindados por la emplazada [Congreso], al justificar las razones del otorgamiento y de la denegatoria de la pensión vitalicia. En efecto, al expresidente José Pedro Castillo Terrones, le deniegan la pensión vitalicia en virtud del Artículo 2° de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori, se le otorga la pensión, señalando que el mismo Artículo 2° de la Ley 26519…”, se lee en la resolución a la que RPP accedió.

Mientras tanto, el exministro de Defensa castillista, Walter Ayala, confirmó la información en su cuenta de X.

“El Poder Judicial declara fundado amparo a favor del presidente Pedro Castillo. Ordena al Congreso que cumpla con otorgar pensión vitalicia. Se habría vulnerado el derecho a la igualdad en comparación a otros mandatarios”, escribió.

Al respecto, El Congreso de la República presentó un recurso de apelación el pasado 30 de setiembre contra esta sentencia, de primera instancia, con el fin de que sea revisada por una sala constitucional de Lima a fin de que se emita una decisión al respecto.



