Jorge Fernández dijo que Interpol informó que no había antecedentes contra "El Español" | Fuente: Composición RPP

El día de hoy, domingo, el diario El Comercio publicó un reportaje en el que señalaba que Jorge Fernández, cuando se desempeñaba como superintendente de Migraciones, se habría reunido en dos ocasiones con Jorge Hernández, "El Español", en su despacho en dicha entidad.

La primera reunión, según el referido medio, se habría realizado el pasado 19 de setiembre y, ese mismo día, se habría aprobado la emisión del carné de permiso temporal de permanencia de Hernández, que fue denegada en mayo de ese año por tener antecedentes policiales en España por delitos cometidos entre el 2009 y el 2014, según información de la Interpol.

Al respecto, Fernández Campos, en diálogo con RPP Noticias, dio sus descargos sobre esa información a la vez que cuestionó la veracidad de la publicación del referido diario.

No recuerda reuniones



Jorge Fernández dijo que el reportaje menciona una reunión "personal" en su despacho, "pero no dice con quién".



"Lo que ha revelado El Comercio es que el señor Jorge Hernández acudió dos veces a Migraciones, no que se haya reunido con el superintendente (...) Ese despacho está compuesto por el superintendente, por asesores del superintendente", indicó.

Al respecto, manifestó que no recuerda haberse reunido con "El Español" y que su gestión tenía la política de "puertas abiertas" para atender a todos los ciudadanos.

"No recuerdo (si me reuní con él), yo atendía a todas las personas. Hemos tenido una política de puertas abiertas y el periodismo siempre ha sido una buena fuente para saber con quién nos reuníamos. En ese momento, esa persona no estaba identificada como un posible agente de Pedro Castillo", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que no recibió ninguna indicación por parte del entonces presidente Pedro Castillo respecto a Jorge Hernández.

"Incluso, todos los ministros que han trabajado en la época en que era superintendente saben bien que no he aceptado ningún tipo de presión. Incluso con alguno de ellos he terminado peleado. Cuando un funcionario (…) pedía algún favor, a todos los he mandado bien lejos", afirmó.

Respecto al documento en favor de 'El Español' que habría sido emitido el día de esa primera reunión, Fernández Campos aseguró que su despacho no se encargaba de ese tipo de trámites.

"Lo que él está afirmando es que el día de la visita se le dio el trámite (…) Esa visita no está acreditada que haya sido al despacho del superintendente (...) El despacho del superintendente no se hace cargo de los trámites (…) Lo que aquí es muy claro es que había un trámite (...) en mayo y que continuó hasta agosto y posterior", explicó.

Asimismo, señaló que, según sus averiguaciones, el trámite realizado por Jorge Hernández se hizo de forma regular.

"El expediente está en Migraciones. Si el expediente dice las cosas correctas, el trámite se llevó de manera correcta. Si hay alguna irregularidad, soy el primer interesado en que se investigue. Pero, por lo que he podido averiguar (...), es que el expediente ha sido totalmente regular", indicó.

"Interpol informó que no registraba antecedentes"

Respecto a los antecedentes remitidos por la Interpol que habrían impedido que Jorge Hernández regularizara su situación migratoria en mayo del 2022, el exsuperintendente señaló que, en un oficio enviado por ese mismo organismo internacional, el 31 de agosto de ese año, se informaba que 'El Español' no tenía antecedentes y eso habría posibilitado la rápida emisión del documento a su favor.

"(El Comercio) menciona que había unos impedimentos por temas policiales en España (y) se le alcanzó unos oficios de Interpol donde no existía ningún requerimiento contra el señor Jorge Hernández. Ese documento no lo presenta (…) Acá está diciendo que se le ha concedido una permanencia de manera irregular", sostuvo.

"Interpol notifica el 31 de agosto. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para que una alerta informativa que no tiene respaldo legal o constitucional se levante? (...) Cuando Interpol informa que un ciudadano no tiene ningún tipo de impedimento de tránsito ni es requerido por una autoridad extranjera, lo lógico es que la autoridad administrativa, en 24 horas o menos, levante cualquier alerta informativa", agregó.

En ese sentido, solicitó al autor del reportaje que "en aras de la transparencia" presente "la hoja de trámite" del documento que evidencia "cómo se dieron los pasos" y "si hay coincidencia entre los hechos".

"Yo (...) alcancé una copia del oficio del 31 de agosto del 2022 y no lo ha citado (el reportaje). Se informó a Migraciones que el señor Jorge Hernández no tenía antecedentes. El documento que obra en el expediente es del 31 de agosto del 2022, expedido por la Interpol, que no registra antecedentes", sostuvo.

"Lo que dice el (reportaje) es que la alerta informativa se levantó después de la reunión. Entonces, estamos hablando de 20 o más días. Una alerta informativa que surge del capricho de un funcionario, que no tiene mandato judicial, en líneas generales, ¿debe permanecer por el capricho del mismo funcionario?", cuestionó.

Finalmente, Jorge Fernández sostuvo que está dispuesto a colaborar con las investigaciones y anunció que tomará acciones contra el periodista autor del reportaje ante el Consejo de la Prensa Peruana.