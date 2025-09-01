Exjefe de seguridad de Alejandro Toledo niega vínculos con fondos de Odebrecht

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dan On sugirió que el fiscal encargado del caso necesitaba "inflar la lista de los acusados" | Fuente: RPP

Avi Dan On, exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, negó haber tenido conocimiento o participación en los movimientos financieros ilícitos relacionados con el Caso Ecoteva.

Durante su intervención, afirmó que todas sus acciones se realizaron bajo las instrucciones de Josef Maiman, empresario israelí y presunto intermediario en la entrega de sobornos de Odebrecht.

Según Dan On, él operó bajo un contrato laboral con Maiman y realizó transferencias de dinero siguiendo órdenes específicas.

"Yo recibí fondos de las cuentas de Josef Maiman en Israel, legales, de los bancos más prestigiosos, de sus propias cuentas. Yo no recibí de Odebrecht nada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, Dan On expresó que fue incluido en el proceso judicial de manera injusta y sugirió que el fiscal encargado del caso necesitaba "inflar la lista de los acusados" tras exonerar a otras personas más influyentes vinculadas a Jorge Barata y Josef Maiman.

Juicio en curso

La Fiscalía sostiene que el dinero enviado desde Costa Rica a Perú a través de Eva Fernenbug estaba destinado a Alejandro Toledo, una acusación que Dan On negó conocer.

"No creo que Toledo sea culpable del delito de lavado de activos," manifestó, atribuyendo la responsabilidad principal a Maiman y a ejecutivos de Odebrecht como Jorge Barata.

Dan On también desestimó las afirmaciones de Toledo sobre el origen de los fondos, los cuales, de acuerdo con el exmandatario, provenían de indemnizaciones pagadas por Alemania a su suegra.

"Claro que no. Yo sabía que esos fondos le pertenecen a Maiman", puntualizó y dijo que Toledo pudo haber estado mal informado o presionado al hacer tales declaraciones.