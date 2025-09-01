Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11

Exjefe de seguridad de Alejandro Toledo niega vínculos con fondos de Odebrecht

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo Avi Dan On, él operó bajo un contrato laboral con Josef Maiman y realizó transferencias de dinero siguiendo órdenes específicas: "Yo no recibí de Odebrecht nada".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 07:02
Dan On sugirió que el fiscal encargado del caso necesitaba
Dan On sugirió que el fiscal encargado del caso necesitaba "inflar la lista de los acusados" | Fuente: RPP

Avi Dan On, exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, negó haber tenido conocimiento o participación en los movimientos financieros ilícitos relacionados con el Caso Ecoteva.

Durante su intervención, afirmó que todas sus acciones se realizaron bajo las instrucciones de Josef Maiman, empresario israelí y presunto intermediario en la entrega de sobornos de Odebrecht.

Según Dan On, él operó bajo un contrato laboral con Maiman y realizó transferencias de dinero siguiendo órdenes específicas.

"Yo recibí fondos de las cuentas de Josef Maiman en Israel, legales, de los bancos más prestigiosos, de sus propias cuentas. Yo no recibí de Odebrecht nada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, Dan On expresó que fue incluido en el proceso judicial de manera injusta y sugirió que el fiscal encargado del caso necesitaba "inflar la lista de los acusados" tras exonerar a otras personas más influyentes vinculadas a Jorge Barata y Josef Maiman.

Juicio en curso

La Fiscalía sostiene que el dinero enviado desde Costa Rica a Perú a través de Eva Fernenbug estaba destinado a Alejandro Toledo, una acusación que Dan On negó conocer.

"No creo que Toledo sea culpable del delito de lavado de activos," manifestó, atribuyendo la responsabilidad principal a Maiman y a ejecutivos de Odebrecht como Jorge Barata.

Dan On también desestimó las afirmaciones de Toledo sobre el origen de los fondos, los cuales, de acuerdo con el exmandatario, provenían de indemnizaciones pagadas por Alemania a su suegra.

"Claro que no. Yo sabía que esos fondos le pertenecen a Maiman", puntualizó y dijo que Toledo pudo haber estado mal informado o presionado al hacer tales declaraciones.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
ecoteva lavado odebrecht Alejandro Toledo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA