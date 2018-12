De acuerdo con la versión del colaborador eficaz, el fiscal Concha recibió S/80 mil para archivar el caso de los 'Temerarios del crimen'. | Fuente: RPP

El fiscal superior Abel Concha se pronunció este domingo respecto de la declaración del colaborador en el caso los 'Temerarios del crimen', sobre una presunta entrega de S/ 80 mil realizó el suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que archive la denuncia de corrupción por ese caso.

En declaraciones a Todo empieza aquí de RPP, el representante del Ministerio Público aseguró estar indignado por el testimonio del colaborador eficaz, sobre quien dijo está manchando su imagen. Cuestionó además que se tome la declaración como una verdad.

“Estoy indignado de que una persona esté tomando mi nombre de esta manera manchando mi honra e imagen haciéndome pasar como una persona que habría estado traficando influencias a favor de un alcalde”.

“Esa es una absoluta mentira, del cual yo no sé cómo se puede creer tan fácilmente a un colaborador eficaz o a un testigo protegido de la manera tan absurda para salvarse de sus imputaciones, de sus cosas y que vengan que manchar honras de esa manera tan descabellada”, agregó.

Encuentro con Cornejo Chinguel

Además, rechazó estar involucrado en caso de corrupción y que, si bien conoció al alcalde chiclayano, no es la persona a la que se le pagó, debido a que el colaborador eficaz dijo que se trató de un fiscal de crimen organizado.

“Estas personas llegaron a mi oficina con el señor Willy Serrato de una manera casual. Yo los atendí, comenzamos a hablar y como yo fui juez de Chiclayo lo he atendido de la mejor manera, es más le dije que es un honor tener un alcalde porque me hablaba de todas las obras que había hecho (…) No sé qué cosas habrán tenido el señor Willy Serrato con el alcalde, pero no me hicieron jamás ningún pedido”.

“El colaborador eficaz (dice) que le ha pagado al señor Willy Serrato para que le pague la fiscal de crimen organizado, cualquiera se puede dar cuenta que yo no soy fiscal de crimen organizado, soy un fiscal común que no tengo nada que ver”.