Lima Fiscal de la Nación inicia investigación preliminar contra tres integrantes de la JNJ por presunto patrocinio ilegal

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar a tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el presunto delito de patrocinio ilegal en agravio del estado.

Se trata de la actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto y los integrantes de este organismo, Antonio Humberto de la Haza Barrantes y María Amabilia Zavala Valladares.

Los tres serán investigados por un supuesto intento de presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento cuestionando la decisión del Congreso de la República de inhabilitar (por cinco años) en el ejercicio de cargo público a la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, por haber suspendido las investigaciones que inició su despacho en el año 2022 al entonces presidente Pedro Castillo hasta que culminara su mandato en el año 2026.

La fiscal de la Nación dispuso que está investigación preliminar tendrá un plazo de 90 días, en los que se llevarán acabó las diligencias que resulten pertinentes, entre ellas, recibir la declaración indagatoria de estos tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia para establecer las responsabilidades del caso.

Esta decisión fue adoptada el martes 11 de julio y notificada el 12 del presente mes.

Denuncia constitucional de Patricia Chirinos y respuesta del JNJ

La congresista Patricia Chirinos, miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presentó una denuncia constitucional contra estos tres integrantes de dicho organismo sobre este tema en la que se demanda que sean destituidos e inhabilitados por 10 años para ejercer cargo público.

“Solicitamos la destitución e inhabilitación por diez años de toda función pública (para Zavala, De la Haza y Tumialán), (…) esto configura como delito de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo”, sostuvo Chirinos en la denuncia constitucional.

Al respecto, el titular del Poder Judicial negó cualquier tipo de presión para emitir su voto por la situación de la exfiscal de la Nación. Según señaló “al presidente del Poder Judicial no lo presiona nadie”. La versión de esta supuesta presión fue difundida por el diario Expreso y un programa de Willax televisión.

La respuesta no se hizo esperar por parte del Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que expresó su rechazo al pedido de la congresista Avanza País y condenó que sus argumentos para presentar la denuncia contra los miembros de la JNJ es en “base a afirmaciones falsas de una fuente no identificada, publicada en dos medios de comunicación, que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad”.