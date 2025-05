Fiscalía inició investigación preliminar por presuntos audios entre Juan Fernández Jerí y exabogado de Fuerza Popular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público anunció este sábado el inicio de la investigación preliminar "de manera formal" de los supuestos audios atribuidos a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, y Christian Salas Beteta, exabogado del partido Fuerza Popular en el caso Cócteles.

Las diligencias -que están a cargo del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima- son motivadas porque "el contenido de los audios podría constituir indicios de posibles irregularidades administrativas o actos de corrupción", por lo que se "ha dispuesto las diligencias fiscales pertinentes para el esclarecimiento de los hechos".

"Frente a cualquier señal de irregularidad, nuestra obligación es actuar con celeridad, imparcialidad y dentro del marco legal vigente”, señaló el fiscal a cargo del caso, según anunció el Ministerio Público.

"Asimismo, agregó que se garantizará el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia durante todo el curso de la investigación", resaltó.

Finalmente, la Fiscalía indicó que "la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios hace un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y reitera su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado".

"Los audios son grabaciones simuladas de mi voz"

El pasado domingo, el dominical Punto Final reveló cuatro audios en los que se escucha una presunta conversación entre Juan Fernández Jerí y el abogado Christian Salas. El jefe del organismo de control habría coordinado con el letrado una estrategia para suspender o afectar la labor de José Domingo Pérez, de la fiscal Marita Barreto y de la entonces fiscal suprema Delia Espinoza, actual fiscal de la nación. Para ello, según se escucha en la supuesta grabación, Fernández Jerí le pidió a Salas Beteta que haga coordinaciones con una congresista, aún no identificada.

Al respecto, el titular de la ANC del Ministerio Público, en entrevista con RPP del pasado martes, dijo que los audios eran "simulaciones" de su voz, que probablemente hayan sido realizadas con inteligencia artificial.

"Los audios son grabaciones simuladas de mi voz, que las negamos enfáticamente. Son materia de una investigación porque los mismos audios que se han reproducido en un programa televisivo de Latina Televisión están en investigación en la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Lima Centro desde el día 17 de marzo", sostuvo.

"Probablemente, debe ser de inteligencia artificial, porque el mismo el mismo discurso de lo que se ha escuchado en estas grabaciones no es parte de mi comunicación coloquial, habitual. Ha sido analizado, digamos, por algunos especialistas en este tipo de herramientas tecnológicas y todos determinan que es una cadencia diferente", afirmó.

Asimismo, negó conocer al referido abogado del partido Fuerza Popular en el caso Cócteles.

"Yo no tengo ninguna comunicación por ningún medio digital con el abogado Christian Salas Beteta. Nunca le he visto, nunca lo he tratado. No tengo su teléfono. Ni siquiera me ha pedido [que lo reciba en mi despacho], porque si alguien me lo pide, si es que es algo que pueda yo atenderlo, lo atiendo; pero si no, lo derivo a la dirección general o a la autoridad nacional desconcentrada que corresponde. Eso es lo que habitualmente se hace. No lo conozco, al señor", resaltó.

Consultado acerca de una eventual renuncia al cargo tras la difusión de los audios, Fernández Jerí descartó tajantemente esa posibilidad.

"No, de ninguna manera. Yo no voy a renunciar, yo voy a resistir hasta el último día del mandato que me ha confiado la nación, a través de la Junta Nacional de Justicia, a donde yo he accedido con un concurso público de méritos, que ha sido difícil porque, obviamente, yo no he sido […] el candidato elegido para un sector de, no sé, del mundo académico, del mundo de la magistratura, pero vamos a continuar", indicó.

"Nosotros vamos a resistir a cualquier embate que ocurra a nuestra función. Vamos a continuar trabajando de manera independiente en los 34 distritos fiscales", agregó.