Walter Gutiérrez dice que actual Gabinete "es el mismo que el de Adrianzén": "Los ministros están de acuerdo en todo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo, en diálogo con RPP, consideró que el actual Gabinete Ministerial, presidido por Eduardo Arana, "no es nuevo", ya que los ministros siguen desarrollando el mismo rol de defensa política de la mandataria, tal como ocurría con el "Gabinete Adrianzén".

En ese sentido, señaló como ejemplo el alegato de Arana Ysa en defensa de que se declare reservada la información sobre el incremento de sueldo de la mandataria.

"Yo diría, sin rodeos, que no es un nuevo gabinete. Estamos hablando de un presidente del Consejo de Ministros que ha pasado del Ministerio de Justicia a la Presidencia del Consejo de Ministros. Apenas son algunos cambios, pero estamos hablando de lo mismo", sostuvo.

"Le pongo un ejemplo: a propósito de esta iniciativa del incremento de sueldos de la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros se escuda en el hecho de que existe una norma en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información que dice que los insumos para la elaboración de los informes técnicos o las deliberaciones son reservadas [...] Estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros, que no puede confundir el plano legal del plano político. Este es un tema de interés público, es un tema que tiene que someterse al escrutinio y al debate público y él es el vocero político y, por lo tanto, no puede parapetarse en un tecnicismo que, además, es temporal", explicó.

En ese sentido, Gutiérrez Camacho precisó que el carácter de reservado es "temporal", ya que, "una vez que se tomó la decisión, se convierten en públicas [esas informaciones]". "Aquí ya la decisión se tomó, por lo tanto, no se puede apelar a eso", remarcó.

"[El Gabinete] es más de lo mismo, porque está debutando el Gabinete de una manera opaca, gris. Lejos de promover el debate, zanjar este tema y revelar que tiene reflejos políticos, porque podría decir ‘miren, señores, he recibido instrucciones o yo mismo le he planteado a la presidenta que esto se aplique con una vacatio legis para el próximo presidente, no para ella’", aseveró.

"No nos podemos dar el lujo, en el último año, de tener un Gabinete sumiso"

En esa línea, el exdefensor del Pueblo indicó que la labor de los ministros es actuar "como un colegiado", mas no la de ser "colaboradores pasivos" de la presidenta.

"El Gabinete, de acuerdo a la Constitución, es un órgano colegiado y no son simple asesores, colaboradores pasivos. Ellos participan, con su aprobación, de la política de Gobierno. Si estuvieran en desacuerdo, simplemente salvan su voto y renuncian. Además, la Constitución establece que el presidente no puede hacer absolutamente nada, prácticamente nada, a sola firma. Necesita el refrendo del ministro, siempre necesita el refrendo de un ministro. Entonces, ¿esto qué significa? Que los ministros son colaboradores, cogestores, pero al mismo tiempo son controladores o hacen una suerte de control del Ejecutivo y de los excesos del presidente. Eso no está funcionando", señaló.

"Sucede que en este Gobierno los ministros están de acuerdo en todo, no tienen voz. Los llaman para que ellos escolten a la presidenta en un Mensaje a la Nación, luego la presidenta es desmentida y ningún ministro le pide ninguna explicación, nadie renuncia o nadie controla el poder. Me refiero al caso de las cirugías que ha sido claramente desmentida. Entonces, está debilitado el Gabinete", refirió.

Finalmente, Gutiérrez indicó que la presidenta "no ha entendido que el cuestionamiento no era a Adriánzen, sino a su Gabinete, a su política de gobierno y, por lo tanto, tenía que cambiar el Gabinete".

"Si el Congreso avala este Gabinete, está avalando entonces todas las políticas de la presidenta Boluarte. No nos podemos dar el lujo, en el último año, tener un Gabinete sumiso y con poca o casi nula capacidad de gestión, salvo algunas muy contadas excepciones", puntualizó.