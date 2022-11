El juez Richard Concepción Carhuancho verá, el próximo 12 de diciembre, el pedido de la Fiscalía contra Alejandro Toledo | Fuente: Andina

El Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió al Poder Judicial que se imponga 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, como parte del proceso penal que se le sigue por el caso de la licitación del tramo cuatro de la Carretera Interoceánica.

La fiscal Diana Liz Canchihuaman Castañeda, integrante de dicho equipo especial, demandó similar medida para Avrahan Dan On, ex jefe de Seguridad de Alejandro Toledo, y para el ex representante de la constructora brasilera Camargo y Correa en el Perú, Marcos de Moura Wanderley, implicados en este caso.

Vale decir que el exmandatario peruano y sus co acusados, quienes se encuentran fuera del Perú, venían afrontando en libertad este proceso penal que se les sigue en nuestro país por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada.

Actuación judicial

Este pedido fiscal de prisión preventiva fue remitido al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, quien iniciará, desde el próximo 12 de diciembre, la evaluación de dicho requerimiento con la participación obligatoria de las partes involucradas en este caso.

Mediante una resolución, a la que tuvo acceso RPP Noticias, el magistrado dispuso que la audiencia de prisión preventiva tenga carácter de "inaplazable" y se lleve acabó de manera "presencial", desde las 9 de la mañana, en la sede del Poder Judicial ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Centro de Lima.

Asimismo, el magistrado Concepción Carhuancho dispuso que, desde el 27 de diciembre próximo, inicie la etapa de control de la acusación penal que presentó el Equipo Especial de la Fiscalía contra el expresidente Alejandro Toledo y los demás implicados en este caso.

Sobre el exmandatario peruano ya pesan dos acusaciones fiscales: una por 20 años y 6 meses de prisión, y la otra por 16 años y 8 meses de cárcel por los casos Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, y por el denominado caso “Ecoteva”.

La Justicia peruana ya pidió a las autoridades de los Estados Unidos que aprueben las solicitudes que presentaron para que se ordene la extradición del ex mandatario peruano a nuestro país para que respondan por los cargos que se le atribuyen por estos dos casos.

Caso Carretera Interoceánica

La Fiscalía investiga al exjefe de Estado por, presuntamente, haber recibido un soborno de parte de la constructora brasilera Camargo y Correa para resultar favorecida en la licitación del tramo cuatro de la Carretera Interoceánica.

Según la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, existen correos electrónicos incautados a Marcos de Moura Wanderley que hacen referencia a este soborno, así como depósitos en las cuentas de Josef Maiman desde una empresa offshore vinculada a compañías brasileñas.