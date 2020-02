Fiscal Pérez investiga los aportes de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, calificó como una "persecución política" el allanamiento que realiza la Fiscalía desde esta mañana al local de Fuerza Popular ubicado en la avenida Paseo Colón, Cercado de Lima.

"Esto es una muestra irrefutable de la persecución y obsesión política que existe contra el fujimorismo y contra Keiko Fujimori, dos veces presa, dos allanamientos a un partido político por primera vez en la historia del Perú para documentación que está en el proceso", señaló en diálogo con RPP Noticias.



El excongresista también calificó como "absurdo" que el fiscal José Domingo Pérez haya señalado que durante la diligencia "hubo resistencia" de parte de algunos dirigentes para entregar cierta documentación. Según dijo, se trata de un documento que el fiscal se llevó del local en el allanamiento del 2017. En ese sentido, consideró que los cuestionamientos forman parte de "un show mediático" y de una "persecución contra Fuerza Popular".

"La documentación a la que se refiere el señor Pérez es la del 2011, y no es que los abogados se hayan negado. Al señor Pérez creo que ya le importa muy poco el estado de Derecho en nuestro país porque lo pisotea permanentemente contra Keiko Fujimori puesto que su documento de allanamiento tenía autorizado llevar documentos del 2016. No porque él pide 2011 y se le da la gana tienen que entregarle porque eso no decía el documento", dijo.

El requerimiento de allanamiento y registro domiciliario, con medida de descerraje e incautación, fue hecho por el fiscal José Domingo Pérez y autorizado por el juez Víctor Zúñiga Urday, y tiene por finalidad encontrar información financiera para la investigación a la campaña presidencial del 2016.

Luego de una hora de iniciada la medida, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, reveló el hallazgo de nueva documentación relacionada con la campaña presidencial del 2011 que no fue presentada durante una diligencia hecha en el 2017. Ante esto, anunció que solicitará al juez la posibilidad de incautar este material.

En declaraciones a la prensa, Pérez Gómez señaló que debido a que el allanamiento era por la investigación que sigue a la campaña presidencial de este partido en el 2016, dirigentes presentes en el local mostraron su oposición a que pueda incautar este material. Por esta razón el fiscal retornó a su despacho para ampliar su requerimiento.

Fiscal Pérez cuestiona resistencia de dirigentes

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato acudió esta mañana al local de Fuerza Popular ubicado en Paseo Colón por una orden de allanamiento autorizada por el juez Víctor Zúñiga Urday como parte de la investigación a la campaña presidencial de este partido en el año 2016. Sin embargo, durante la diligencia encontró material de la campaña 2011.

"Hemos encontrado documentación relevante pero que corresponde a aspectos de la campaña 2011. Es por eso que estoy regresando a la oficina fiscal para solicitar la ampliación al juez porque es documentación que en el allanamiento del 2017 no había sido exhibida o no había sido ubicada", señaló.

Sin embargo, Pérez Gómez señaló que hubo una "resistencia de los representantes de esta agrupación de exhibir o entregar voluntariamente documentación necesaria para la investigación". En ese sentido, reiteró que el nuevo hallazgo lo obliga "a pedir la aplicación de la medida" y el apoyo de mayor personal fiscal para llevar a cabo la investigación.

"Ha habido una cierta oposición o resistencia a que podamos incautar la documentación del año 2011 y es por eso que debo solicitar al juez esta ampliación. De no tener la respuesta hoy, esta se va a inmovilizar o también se puede incautar para pedir la confirmatoria de incautación posteriormente", precisó.