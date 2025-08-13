“Ya lo sabía hace dos días”: Vizcarra dijo que conoció anticipadamente sobre decisión de prisión preventiva en su contra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salas: Vizcarra fue informado por una fuente judicial que sería enviado a prisión | Fuente: RPP

El expresidente, Martín Vizcarra, señaló en un video que dejó grabado y que se publicó en sus redes sociales cuando ya estaba detenido, que tenía conocimiento previo de que se le impondría prisión preventiva, como parte del proceso en el que se le investiga por el presunto delito de cohecho pasivo propio, relacionado con los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, ocurridos durante su gestión como gobernador de dicha región.

“Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado porque esto no se trata ya de justicia, se trata de política”, sostuvo el exmandatario en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Asimismo, indicó que existe “un pacto mafioso” que está gobernando el Perú “desde las sombras” y copando todas las instituciones y poderes del Estado.

“Y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial”, afirmó.

El exjefe de Estado recordó, además, que fue vacado en el 2020 de la Presidencia de la República, y que en los últimos años el Congreso de la República lo ha inhabilitado tres veces.

“Y ahora, en el colmo, me meten preso sin tener sentencia ni tener condena. Porque ahora ya no se trata de Martín Vizcarra, ahora también se trata del peligro de que este pacto corrupto, mafioso, se adueñe de todo nuestro país”, manifestó.

“Es el momento de levantar la voz y luchar entre todos para salvar nuestra democracia y conducir al país por la senda del progreso y desarrollo que todos nos merecemos. Ya basta de este pacto mafioso y corrupto que nos está gobernando y que se está adueñando de todo el Perú”, finalizó.

Consultado sobre este tema, su abogado, Alejandro Salas, relató durante una entrevista para el programa Prueba de fuego de RPP, que Martín Vizcarra le aseguró que una fuente dentro del Sistema de Justicia le reveló que la resolución, donde se le dictó cinco meses de prisión preventiva, ya estaba redactada.

“Él, el día de ayer (martes), en horas de la noche, se comunica conmigo vía telefónica y me da a entender esta situación. Me dice que la suerte está echada, que ya hay una disposición digitada para que él vaya a prisión, que ya la resolución la tienen redactada y que, sin embargo, él no se va a correr”, manifestó durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP.

Apelarán medida

Por otro lado, la defensa legal anunció que apelarán la medida cautelar este jueves, cuestionando los argumentos del juez, sobre todo la supuesta falta de arraigo familiar y laboral.

“Ha hablado del arraigo familiar como si Martín Vizcarra no tuviera hijos en la universidad, como si no tuviera hijos que dependen de él, que aún están cursando estudios universitarios. O sea, ¿Qué es arraigo familiar para este juez dentro del marco del Sistema de Justicia?”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el arraigo laboral no fue suficiente para el magistrado, teniendo en cuenta que Vizcarra trabaja para su partido político y para una empresa familiar.

“Vivimos en un país con una informalidad laboral del 85 %, no se le puede pedir a una persona que está en un proceso judicial que muestre que está en una planilla de una empresa privada o del Estado, donde no va a trabajar porque ya lo inhabilitó el Congreso (…) Entonces, hablamos de arraigo laboral, bueno se busca él su arraigo laboral y trabaja”, argumentó.

“Yo soy un abogado que litiga, y lo que he escuchado hoy día de parte del juez, realmente son argumentos y fundamentos absolutamente inconsistentes y hasta forzados”, agregó.

Por último, Alejandro Salas reiteró que presentarán el recurso de apelación en las próximas horas, y estima que en un plazo de aproximadamente un mes se programará la audiencia ante la sala superior.

Mientras tanto, según señaló, Martín Vizcarra sería recluido en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran otros expresidentes.