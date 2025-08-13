Martín Vizcarra afronta cinco meses de prisión preventiva: ¿qué pasará con Perú Primero?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. El fallo, dictado por el juez de la Corte Superior Nacional, Jorge Chávez Tamariz, responde a un requerimiento del Ministerio Público, que lo acusa de presunto cohecho pasivo propio durante su gestión como gobernador de Moquegua. La decisión impacta al liderazgo más visible de Perú Primero y deja en suspenso cómo se reorganizará el partido de cara a la carrera electoral de 2026.

¿Cómo surge el partido Perú Primero?

El partido político Perú Primero se constituyó el 3 de diciembre de 2021, según el acta de fundación firmada en una reunión en San Isidro encabezada por el expresidente Martín Vizcarra. En ese encuentro también se aprobaron los estatutos y reglamentos internos, además del nombramiento de representantes y apoderados de la organización.

La organización inició luego su trámite para obtener el registro oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se concretó dos años después, el 19 de junio de 2023.

Según su estatuto, Perú Primero se rige por principios de ética, democracia, libertad, independencia, autonomía y transparencia. De cara a las elecciones generales de 2026, el partido ha definido como ejes prioritarios la seguridad ciudadana, la educación, la salud pública y la reactivación económica.

Actualmente, entre los afiliados a Perú Primero figuran el exministro de Trabajo, Alejandro Salas; el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Carlos Illanes Calderón; la actual gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, y a la exparlamentaria Patricia Donayre, entre otros.

Martín Vizcarra fuera del partido por inhabilitación

En abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo ya no figuraba como afiliado al partido Perú Primero en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), tras la resolución de inhabilitación emitida por el Congreso de la República.

Un mes antes, en marzo, la Comisión Permanente del Congreso inhabilitó a Vizcarra por 10 años para ejercer funciones públicas, luego de evaluar su conducta y los hechos denunciados, incluido el cierre del Congreso durante su mandato, según el informe final de denuncias constitucionales.

Vizcarra Cornejo calificó la medida del Congreso como una “persecución política” en su contra y sostuvo que responde a una estrategia de los grupos económicos y políticos que, según él, buscan impedir que "el pueblo defina el futuro del país en las elecciones de 2026".

El expresidente apeló la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que lo desafiliaba de Perú Primero, partido que él fundó. Sin embargo, en junio pasado, el pleno del JNE declaró infundado el recurso presentado por la organización, confirmando su salida del registro de militantes y dejándolo fuera de la contienda presidencial de 2026.

¿En campaña pese a inhabilitación?

El expresidente Martín Vizcarra enfrenta actualmente tres inhabilitaciones vigentes que le impiden postular o ejercer cargos públicos. Las sanciones, impuestas por el Congreso de la República, están relacionadas con distintos episodios ocurridos durante y después de su mandato.

Primera inhabilitación: el caso Vacunagate

En abril de 2021, el Parlamento lo sancionó con 10 años de inhabilitación por haberse vacunado irregularmente contra la COVID-19 con dosis de Sinopharm antes de que estas estuvieran disponibles para la población. El escándalo, conocido como Vacunagate, provocó una fuerte indignación nacional.

En 2024, el Poder Judicial ratificó la sanción y cerró la vía judicial interna, aunque Vizcarra ha anunciado que apelará ante el Tribunal Constitucional y, de ser necesario, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segunda inhabilitación: el caso Obrainsa

En mayo de 2022, Congreso aprobó una nueva sanción por otro periodo de 5 años, esta vez vinculada a presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras públicas a la empresa Obrainsa. La decisión se tomó tras un informe que lo sindicaba como responsable de infracciones constitucionales durante su gestión como gobernador de Moquegua y presidente de la República.

Tercera inhabilitación: la disolución del Congreso en 2019

En junio de 2025, el pleno del Congreso aprobó una tercera inhabilitación también por 10 años, acusando a Vizcarra de haber disuelto inconstitucionalmente el Parlamento el 30 de septiembre de 2019. Para el Legislativo, esa medida vulneró la Carta Magna, a pesar de que en su momento recibió respaldo ciudadano y fue defendida por el propio exmandatario como un acto necesario frente a una crisis política.

A pesar de estas inhabilitaciones, el exmandatario ha continuado realizando actividades políticas relacionadas con el proceso electoral de 2026. El partido político Perú Primero, partido vinculado al expresidente Martín Vizcarra, ha sido cuestionado por supuestas irregularidades en la recolección de firmas durante su proceso de inscripción. Según un informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre las organizaciones inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se detectaron más de 5 000 presuntas firmas falsas en la agrupación.