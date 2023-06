Abogado de Geiner Alvarado busca llegar al Tribunal Constitucional con habeas corpus para recuperar libertad de exministro

Judiciales Alvarado

Humberto Abanto, abogado del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, señaló que esperan llegar al Tribunal Constitucional con el habeas corpus para que su defendido recupere la libertad, luego de que se ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal y otros.

En declaraciones a La Rotativa del Aire-edición domingo de RPP Noticias, el letrado consideró arbitraria la decisión contra su cliente y señaló que solo el Tribunal Constitucional podría corregir “una decisión manifiestamente inconstitucional” de la Corte Suprema.

“Esperamos que esto sea corregido por el TC una vez más, no es la primera vez ni será la última que el TC corrija decisiones manifiestamente inconstitucionales de la Corte Suprema. Calculo y espero que en el plazo de 4 a 6 meses estemos en el TC y entonces ya dependeremos de la carga procesal del tribunal para que se señale vista de la causa. Estimo que no podrá ser en un plazo menor de 10 a 12 meses que el TC vea este caso”, indicó.

"Dato falso"

En esa línea, precisó que la decisión de privar de su libertad a Alvarado se dio debido a que el juez ponente del caso ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puso un "dato falso" sobre el exministro en su resolución.

“El vocal ponente, un juez supremo de apellido Luján Túpez insertó un dato falso en la resolución, en su ponencia, que lamentablemente no fue controlada por los otros jueces supremos, porque dijo que nosotros habíamos presentado un certificado de trabajo expedido por una empresa que está vinculada al decreto de urgencia 102 2021, cosa que era absolutamente falsa. Nosotros presentamos dos certificados de trabajo, no eran certificados de trabajo, sino contratos de locación de servicios que estaban expedidos o celebrados con empresas que no tenían ninguna relación con el 102-2021”, dijo.

“Ese certificado al que hacía referencia el señor Luján Túpez fue presentado cuando hubo un impedimento de salida al señor Geiner Alvarado, nada que ver con el proceso que se estaba viendo y en segundo lugar el señor Luján Túpez no cumplió con el examen de proporcionalidad que el TC estableció como obligatorio en el precedente Yoshiyama”, añadió el abogado.

Cuestionamiento a juez

La defensa legal calificó la resolución de prisión preventiva como “vergonzosa” por contener “información falsa” y aseguró que solicitará ante el Tribunal Constitucional que el magistrado en cuestión sea procesado en la Junta Nacional de Justicia por no respetar la jurisprudencia en este caso. Respecto de la situación de Alvarado, el abogado dijo que buscan anular su prisión preventiva.

“Es muy grave que una resolución, cualquiera sea el caso, un juez coloque un dato falso, porque vuelve insegura la administración de justicia para todo el mundo. No era posible, porque el dato falso lo incorpora él en la resolución y ya el pronunciamiento de la Sala Penal Permanente ponía fin a toda la discusión”, sostuvo.

“Dejar sin efecto la prisión preventiva, ese es el pedido, declarar nula la resolución que impuso la prisión preventiva. Eso supondría regresar a la situación en la que él se encontraba que era una comparecencia con restricciones que había establecido el doctor Checkley Soria, juez supremo de la investigación preparatoria e inclusive se había cumplido con depositar la caución, entonces no había ninguna razón para privarlo de la libertad”, manifestó.