Abogado de Geiner Alvarado: "La versión de mi defendido se va corroborando"

Humberto Abanto, abogado del exministro Geiner Alvarado, afirmó sentirse satisfecho por las recientes declaraciones brindadas por el comunicador Mauricio Fernandini a la Fiscalía de la Nación. En ese sentido, reiteró que su cliente nunca se reunió con Sada Goday, no recibió dinero ni perteneció a una organización criminal.

"La versión de mi defendido se va corroborando. Todo comienza con un chat de Mauricio Fernandini que le dice tengo información confidencial del Fondo Mivivienda y quiero pasartela. Él le dice a mí no, al jefe de gabinete de asesores porque no tiene tiempo para ver estas cosas. A partir de ahí se inicia el problema", sostuvo en el programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Abanto cuestionó la teoría de la Fiscalía sobre Geiner Alvarado y señaló que solo se basan en la historia contada por Salatiel Marrufo, que era solo un asesor ministerial.

"Lo que me ha dicho Geiner Alvarado es que el señor Marrufo no tenía contacto con el presidente de la República porque él era asesor de un ministro y no tiene reuniones con el mandatario", añadió.

Por otro lado, Humberto Abanto anunció que irán al Tribunal Constitucional para conseguir el hábeas corpus a su defendido porque de manera ilegal y arbitraria se le privó de la libertad en abril pasado.

"Nosotros estamos yendo al Tribunal Constitucional en vía del hábeas corpus, pero esta vez le vamos a exigir al TC que 'le ponga dientes' a su jurisprudencia' porque no puede ser que un juez supremo cree que está por encima de la ley, haga lo que le dé la gana y envíe a prisión a una persona. Pediremos que manden a la JNJ a ese juez", expresó el abogado.

Declaran fundado recurso por intervención policial

El Poder Judicial declaró fundado el recurso presentado por el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, que acredita que la intervención policial efectuada luego de que se dictara prisión preventiva en su contra sí afectó sus derechos constitucionales. No obstante, ello no implica la excarcelación del exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien señaló que el recurso presentado por Alvarado es válido. Ello, en el marco de las investigaciones que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal.

De acuerdo con el magistrado, se deben tomar medidas de protección en favor del exfuncionario a fin de evitar que estos hechos sucedan nuevamente y se afecten las garantías constitucionales. Además, precisó que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos deberá adoptar las medidas necesitar para que los efectivos policiales no reincidan en dichas infracciones.