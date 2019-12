El abogado cuestionó las declaraciones de Daniel Salaverry. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Humberto Abanto se pronunció en contra de la declaración que realizó el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre coordinaciones entre Keiko Fujimori y el exmagistrado César Hinostroza.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el abogado aseguró que no puede confiar en la palabra de Salaverry, debido a que no es más que un “indicio”. Agregó que solo le creería lo que dice si es que presentara una prueba al respecto.

“Es muy difícil creer en la palabra del expresidente del Congreso. Cuando el señor nos pueda demostrar que tiene un dato objetivo más allá de su palabra entonces podremos creer un poco más”, sostuvo el abogado.

Investigación avanzada

Aseguró también que actualmente el caso contra Keiko Fujimori se encuentra en una investigación preparatoria por lo que las declaraciones de Salaverry no aportarían nada nuevo al proceso que siguen los fiscales del Equipo Especial.

“En los juicios la palabra no vale nada. Sola no vale nada, sola es un indicio. Es que no estamos en el comienzo estamos sospecha reveladora. Estamos en una investigación preparatoria. Este no es el comienzo, estamos bastante más avanzados que la mitad”, dijo.

Revelación de Salaverry

Según el portal IDL Reporteros, Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, aseguró a los fiscales del Equipo Especial que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le pidió que coordinara con en el exmagistrado César Hinostroza en mayo de 2018, pese a que el a propia Fujimori y su círculo más cercano lo han negado en más de una oportunidad.

El portal también precisó que luego de este episodio, Fujimori le dijo a Salaverry que había hablado con Hinostroza y que desde entonces Héctor Becerril sería “el encargado de hacer las coordinaciones”, porque ya había hablado por teléfono con él.