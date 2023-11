Indira Huilca sobre posible devolución de la reparación civil: "No hay un debate sobre ese tema"

Indira Huilca, excongresista de la República, negó este miércoles que haya un debate sobre una posible devolución de la reparación civil que recibió su familia por la muerte de su progenitor, Pedro Huilca. Esto luego de que anoche el Poder Judicial absolviera a los supuestos responsables en el crimen del desaparecido dirigente sindicalista.

La exparlamentaria enfatizó que su padre fue víctima del gobierno de Alberto Fujimori y que la reparación se dio a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la cual señaló que el Estado fue responsable de que no se diera una correcta investigación.

"No hay un debate sobre ese tema. Hay una estrategia comunicacional del Fujimorismo para intentar desprestigiar a la familia. Los primeros que salen a desvirtuar que se haya dado esta sentencia a nivel interamericano fueron en ese momento, en el año 2003, en ese tiempo los fujimoristas, los primeros que salen a desprestigiar. Lo que no hubo fue un debido proceso de investigación y lo que la Corte señala es que el Estado es responsable de que no haya un acceso a la justicia", explicó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Ella recalcó que la sentencia de la CIDH no establece una sanción penal, sino que el Estado incumplió su labor de garantizar justicia porque no hubo responsables en el crimen.

Huilca reiteró su rechazo a la decisión de anoche. Además, explicó que dos magistrados se mostraron a favor de absolver y uno votó en discordia porque consideraba que sí se merecía una condena.

"Ellos señalan cosas muy fáciles de contrastar si uno está medianamente informado. Primero dicen que no hay manera de probar que el móvil del crimen contra Pedro Huilca por parte de la dictadura existía porque si bien era un opositor al régimen eso no justificaba una oposición tenaz, decían que él tenía una posición conciliatoria con el gobierno", sostuvo.



Absuelven a investigados

La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en Delitos de Crimen Organizado resolvió la noche del martes absolver a los acusados de ser autores intelectuales y materiales del asesinato de Pedro Huilca Tecse, exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), hecho ocurrido el 18 de diciembre de 1992 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

El exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos, al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza, a los miembros del desactivado Grupo Colina y otros altos mandos militares fueron eximidos de este crimen.