Presidenta del Poder Judicial sobre proceso en su contra: “Hay un apresuramiento inusual"

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió este domingo que existe un apresuramiento y un indebido proceso en su contra por parte de la Junta Nacional de Justicia por abrirle un proceso sumario. En ese sentido, afirmó que la JNJ estaría cometiendo un avocamiento indebido.

El caso contra Tello parte de una denuncia interpuesta por el coronel PNP (r) Julio Ramón Cadenillas Díaz, por la “actuación funcional” de ella y otros cuatro magistrados como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. El demandante se quejó de que los jueces rechazaron la casación con la que buscaba ser repuesto en la institución policial invocando una ley derogada.

Janet Tello afirmó en el programa 'Punto Final' que el demandante interpuso una acción de amparo contra la resolución judicial que rechazó su casación y eso aún está en proceso. En ese sentido, cuestionó que la JNJ no supiera de ello.

“Hay un apresuramiento inusual que ha llevado a que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor (Cadenillas). Le he pedido al relator de la Sala (Corte Suprema) a ver si la JNJ le ha pedido copia de esos expedientes y no han pedido nada. Nosotros sí hemos averiguado y ahí es que salta que tiene este otro proceso (demanda de amparo) y por lo tanto la JNJ no tiene conocimiento que ninguna autoridad puede avocarse de procedimiento en trámite. Lo establece el artículo 139 de la Constitución y si uno lo hace comete un delito: el de avocamiento indebido”, expresó.

Asimismo, Tello manifestó que sigue sin ser notificada formalmente por esta situación. Algo que ella considera "inusual", pues solo se enteró por el comunicado de la JNJ.

"No me han notificado, yo me he enterado por el comunicado, es algo inusual, pero sabemos del caso por el comunicado del presidente de la JNJ y que habla sobre el control de las actuaciones jurisdiccionales y eso es lo que nos preocupa", añadió.

Niega haber usado una ley derogada

Tello aseguró que nunca empleó una ley derogada para dar la resolución judicial como afirma el coronel Cadenillas. Sobre el recurso de casación que presentó el demandante indicó que este no cumplía con los requisitos para ser aceptado.

"Estamos hablando de la intervención de la Corte Suprema en un rechazo. Nosotros no hemos visto el caso en sí. El caso fue visto en dos instancias. Nosotros lo que hacemos como Corte Suprema es revisar a través de los recursos de casación, que es un recurso excepcional y debe contar con determinados requisitos. No contenía los requisitos para esa anulación que se pedía. No hemos invocado ni aplicado ninguna norma derogada, la ley 388 del código procesal penal solo fue modificado por la Ley 31591", explicó.

La presidenta del Poder Judicial señaló también que es preocupante esta situación porque pone en riesgo a todos los jueces que emiten sentencias.

"Yo represento a los jueces de todo el país y que ven a través mio, como presidenta del Poder Judicial, que están intentando destituirme o suspenderme por una decisión jurisdiccional que tiene sus canales de procesamiento. Entonces qué podrían esperar ellos", puntualizó.