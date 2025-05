José Domingo Pérez sobre audios de Fernández Jerí: "Me llama la atención la inoperancia de la fiscal de la Nación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, cuestionó que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, no haya tomado ninguna medida restrictiva contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández Jerí, luego de hacerse conocidos unos audios donde este tramaría un complot en su contra.

"Me llama bastante la atención a mí y otros fiscales es la inoperancia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que al tomar

conocimiento que estos audios se han vuelto públicos el domingo, no ha allanado ninguna de las instalaciones de la ANC del Ministerio Público, no se ha registrado las oficinas ni incautado o revisado los registros, equipos informáticos, de telecomunicaciones, que son importantes para investigaciones de esta naturaleza", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Domingo Pérez recordó que la fiscal Delia Espinoza ya investiga a Fernández Jerí desde finales de 2023 y sigue sin tomar medidas. En su opinión, el jefe de la ANC debe ser separado de su puesto por el peligro que representa.

"¿Qué hace Delia Espinoza que no toma ninguna medida en esa investigación que tiene contra Fernández Jerí para separarlo del cargo? Esa es una preocupación que tenemos porque es un riesgo su presencia para los fiscales", indicó.

El programa Punto Final informó el último domingo que un testigo protegido entregó el pasado 28 de abril del 2025 al Ministerio Público cuatro audios atribuidos a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la Fiscalía, en los que se escucha un aparente complot contra José Domingo Pérez y Marita Barreto, ambos del equipo especial Lava Jato, y a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza.

"Fuerza Popular quiere separarme del cargo"

El fiscal señaló que los audios revelados el último domingo confirman también las intenciones del partido fujimorista para no siga más en el caso Lava Jato.

"Esta evidenciado que Fuerza Popular y sus integrantes siempre han procurado sacarme del cargo, obstruir la investigación que se ha seguido contra ellos. Una congresista de Fuerza Popular (Martha Moyano) salió en un medio de comunicación reconociendo que ha pedido mi cabeza a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides", enfatizó.

Domingo Pérez también consideró lamentables las expresiones del congresista Fernando Rospigliosi en su contra. En ese sentido, rechazó que un parlamentario diga que él deba ser expulsado del Ministerio Público porque atenta contra la independencia del sistema judicial.

"Son lamentables las palabras del congresista no solamente por lo que él ha señalado, que es una clara injerencia a la independencia y autonomía del sistema de justicia. Un político no debería expresarse de esa manera, pero no es un hecho aislado", precisó el fiscal.