Rafael Vela dice que Fernández Jerí "está vinculado a grupos de presión y poder" contra el Equipo Lava Jato

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, en declaraciones a la prensa, se pronunció por los audios difundidos ayer por el dominical Punto Final, en los que se escucha una presunta conversación entre Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público y el abogado Christian Salas, defensa legal del partido Fuerza Popular.

Según se escucha en los audios difundidos por el programa periodístico, Fernández Jerí habría coordinado con el referido letrado una estrategia para suspender o afectar la labor de José Domingo Pérez, de la fiscal Marita Barreto y de la entonces fiscal suprema Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación. Para ello, el titular de la ANC del Ministerio Público le pide a Salas Beteta que haga coordinaciones con una congresista, aún no identificada.

“Christian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema [Delia Espinoza] también fue cómplice de la caída [de Patricia Benavides] con [Marita] Barreto, con eso se cae sus aspiraciones. No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de Colchado. Dale la seguridad de que si confiesa yo ordeno abrir investigación al fiscal”, se escucha en el audio.

"En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano", añade después.

Vale resaltar que, desde setiembre de 2024, fecha de la que proceden los audios, la Autoridad Nacional de Control que dirige Juan Antonio Fernández Jerí abrió seis investigaciones contra Pérez Gómez.

Rafael Vela: Fernández Jerí "está vinculado, precisamente, a los grupos de presión y poder"

Sobre estos audios, el fiscal coordinador del Equipo Lava Jato dijo que "es escandaloso" lo que revelan y recordó que el presunto complot urdido contra su equipo no es un hecho aislado.

"Es escandaloso y, en realidad, esto no proviene de un hecho aislado. Recordarán que yo fui suspendido por el señor Fernández Jerí y solamente pude reincorporarme luego de una sentencia del Poder Judicial, de la Sala Constitucional correspondiente. Así que no es que esta sea la primera intromisión de Fernández Jerí. La primera de ellas es por la que está siendo investigado, que es respecto a la suspensión ilegal en mi contra, conjuntamente, en una conspiración criminal con la señora Patricia Benavides, en su momento, el señor Garrido Lecca y otras personas más", refirió.

Asimismo, consideró que los 4 audios referidos por Punto Final ya podrían estar en poder de la fiscal de la Nación, aunque resaltó que no podía aseverarla. No obstante, señaló que Fernández Jerí "está vinculado a los grupos de presión y poder" que operarían contra la labor del equipo especial.

"Supongo [que la fiscal de la Nación ya los tiene], la verdad es que yo no puedo tampoco aseverar ello. El reportaje del día de ayer ha sido bastante claro, dice que esos audios ya son de conocimiento de la Fiscalía de la Nación y ha dado toda la trazabilidad de los mismos. Yo no puedo hacer mayor comentario, porque eso le corresponde a la señora fiscal de la Nación, pero sabemos que esta noticia viene siendo tratada por varios medios desde hace mucho tiempo", sostuvo.

"En la seriedad de Latina, que siempre ha sido una unidad de investigación que creo que, seguramente, deberá tener los respaldos correspondientes. De hecho, nosotros pensamos que sí, porque conocemos la actividad permanente de intromisión del señor Fernández Jerí que está vinculado, precisamente, a los grupos de presión y poder", agregó.

Por otro lado, Vela Barba reafirmó que es "absolutamente falso" que se haya afectado el proceso por el caso Lava Jato, a raíz de la reciente decisión de la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil, que suspendió por 90 días la cooperación jurídica internacional con Perú en los casos que involucran a la constructora Odebrecht, hoy Novonor.

"Hasta el momento no hay ningún tipo de afectación [al caso]. La mejor demostración de ello son las dos sentencias de condena del caso del expresidente Alejandro Toledo y del expresidente Ollanta Humala Tasso, en donde estas mismas circunstancias ya han sido debatidas", sostuvo.

"Brasil lo que sustenta es una clara intromisión y así lo han determinado los jueces. Lo que buscan los abogados, tanto del señor Humala como de otras personas, es conseguir en el Brasil lo que no son capaces de conseguir en el Perú. Entonces, lo que nosotros como Equipo Especial siempre hemos dicho es que litiguen lo que tengan que litigar dentro del Perú, porque la ilicitud de una prueba no se determina en el Brasil. Sería inadmisible pensar que un juez peruano quiera entrometerse en la legislación brasileña que ni siquiera la conoce", puntualizó.