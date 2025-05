Difunden audios atribuidos a Juan Fernández Jerí sobre presunto complot a fiscales: "yo me voy a encargar de Pérez

El programa 'Punto Final' afirmó que en la grabación atribuida José Fernández Jerí pidiendo a un exabogado de Fuerza Popular que convenza a una congresista para que declare contra los fiscales Barreto y Espinoza; mientras que él se "encargaría" de Pérez Gómez.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un testigo protegido entregó el pasado 28 de abril del 2025 al Ministerio Público cuatro audios atribuidos a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la Fiscalía, en los que se escucha un aparente complot contra los hoy suspendidos fiscales José Domingo Pérez y Marita Barreto, ambos del equipo especial Lava Jato, y a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza. Así lo informó el programa Punto Final.

Estas grabaciones, según el reportaje, fueron recibidas por el fiscal supremo Hernán Mendoza, adscrito al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

El testigo afirmó que estos audios fueron realizados en setiembre del 2024 por Fernández Jerí a Christian Salas, entonces abogado de Fuerza Popular, vía WhatsApp. En esas grabaciones, el titular de la ANC le habla al letrado sobre una congresista al que no nombra directamente, pero que para la Fiscalía se trataría de la identificada como agente "Roberto". Según el reportaje, esta misma legisladora facilitó la información revelar una presunta coordinación de Patricia Benavides con congresistas para archivar algunas investigaciones a cambio de blindaje político.

“Christian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con (Marita) Barreto, con eso se cae sus aspiraciones. No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de Colchado. Dale la seguridad de que si confiesa yo ordeno abrir investigación al fiscal”, es lo que dice la voz atribuida a Fernández Jerí en el audio.

La investigación del Ministerio Público sospecha que Fernández Jerí buscaba que el entonces abogado de Fuerza Popular convenza al agente ‘Roberto’ de decir que su denuncia contra Patricia Benavides había sido forzada por Marita Barreto y Delia Espinoza, entonces Segunda Fiscal Suprema Penal, para de esta manera hacer que se caiga el nombramiento de esta última como nueva fiscal de la Nación. Algo que finalmente no sucedió.

En los otros audios se escucha lo siguiente: "En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano". Según indica el reportaje, aquí se hace alusión a José Domingo Pérez, quien fue investigado por la ANC y hasta hace poco había sido suspendido de sus labores.

El dominical recuerda que desde setiembre de 2024, fecha de la que proceden los audios, la Autoridad Nacional de Control que dirige Juan Antonio Fernández Jerí abrió seis investigaciones contra Pérez Gómez.

Solo un involucrado se pronuncia

El titular de la ANC no quiso dar sus descargos en el reportaje pese a que se buscó una entrevista. Por su parte, Christian Salas Beteta, hoy exabogado de Fuerza Popular, sí habló en la nota periodística y remarcó que jamás recibió esos mensajes de Fernández Jerí.

“Esos audios, si es que hubieran existido, se hubieran propalado. ¿No cree que un dato tan importante, que involucra a la Autoridad Nacional, que tiene un proceso contra el fiscal Domingo Pérez, y a un abogado de Fuerza Popular, ya se hubiera dado?”, expresó.

El abogado escuchó los audios por intermedio de la reportera que lo entrevistó para el reportaje, pero aseveró que es "imposible" que hubiera recibido las grabaciones.