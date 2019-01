Fiscal se hizo presente en la sede del Ministerio Público, según indicó, para proteger la información sobre las investigaciones que afrontaba. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal José Domingo Pérez se mostró "indignado" por la decisión del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, de retirarlo junto al fiscal Rafael Vela del Equipo Especial del caso Lava Jato.



"Se estaría favoreciendo los intereses de la corrupción, se estaría favoreciendo los intereses respecto a ella para buscar impunidad, más aún cuando estábamos a unos días de viajar a Brasil para la firma del acuerdo final, las diligencias de Barata y otros funcionarios de Odebrecht y las diligencias de los casos que estábamos investigando", comentó.



Pérez Gómez, que acudió esta noche a la sede del Ministerio Público, ubicada en el jirón Miroquesada, en el centro de Lima, para lacrar su oficina porque en ella hay "información sensible" sobre los casos a su cargo, como la investigación a Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva por 36 meses.



"Se está materializando lo que dijeron testigos protegidos y colaboradores de la justicia: la captura de la institución por parte de intereses que están siendo investigados en este momento por el delito de lavado de activos y corrupción de funcionarios", manifestó.

Se pronunciarán

El fiscal dijo también que no ha sido notificado de la decisión de Chávarry. "Como fiscal me sorprende que no se haya seguido una regularidad respecto a cesarme en la función, entiendo que una vez que me notifiquen en la resolución, juntamente con Rafael Vela, daremos algún pronunciamiento", manifestó.

Domingo Pérez agregó que "como ciudadano" se siente indignado por el anuncio del titular del Ministerio Público que calificó de "irregular" y "sorpresivo".