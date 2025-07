“Hay demasiada envidia en el mundo”: nuevo presidente del Congreso dice que acusaciones en su contra son una campaña para perjudicarlo

José Jerí Oré, de la bancada de Somos Perú, enfrenta denuncias por presunta violación sexual, desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito. "Hay un interés oculto en tomar la Mesa Directiva del Congreso", se justificó al ser cuestionado por las imputaciones que pesan en su contra.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Jerí, recientemente electo presidente del Congreso de la República para el periodo 2025-2026 a pesar de varias denuncias en su contra —entre ellas por presunta violación sexual, desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito—, aseguró que su gestión buscará promover consensos en temas clave como la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.



En una entrevista en el programa Cuarto Poder, el integrante de la bancada de Somos Perú criticó la falta de resultados del Ejecutivo en esta materia y resaltó el rol articulador que debe asumir el Congreso “para encontrar una fórmula de equilibrio” entre la propuesta del Gobierno y las demandas de los mineros informales.



“Es importantísimo que podamos llamar a un diálogo un poco más serio. Hay una realidad social que no se puede tapar y escenarios legales que están vigentes”, afirmó.



Consultado sobre una denuncia por presunta violación sexual a fines del año pasado en una casa de campo en la provincia de Canta, Jerí Oré sostuvo que no tuvo ninguna participación.



“Con la suma contundencia puedo ratificar que no tenga nada que ver en esa denuncia y vuelvo a decir: Científicamente, estoy muy tranquilo. No es verdad que yo participé del delito que se pretendió involucrarme”, expresó.



El titular del Parlamento explicó que estuvo presente en una actividad social donde ocurrieron “excesos de otras partes”, pero afirmó haber tomado conocimiento de lo sucedido recién al día siguiente.



"Quisieron hacer una campaña orquestada para perjudicarme"

Jerí manifestó, además, que la denuncia afecta su imagen personal y dijo confiar en que las investigaciones del Ministerio Público esclarezcan los hechos.



“Lo que a mí me interesa es que las investigaciones arrojen los resultados y que la señorita denunciante pueda encontrar la tranquilidad y sepa qué es lo que pasó; y de mi parte, que se corrobore públicamente que yo no tuve nada que ver directa o indirectamente”, señaló.

En lo que concierne a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito, Jerí explicó que alrededor del 80 % de su patrimonio proviene de una hipoteca bancaria, y que los vehículos a su nombre no son de lujo, sino modelos antiguos, siendo el “más nuevo” del 2016. “Todos mis ingresos y gastos están debidamente documentados y bancarizados”, enfatizó.



“Lamentablemente, quisieron dañar mi imagen y quisieron hacer una campaña orquestada para perjudicarme. Hay demasiada envidia en el mundo y hay gente que tenía expectativas con la posición que hoy día tengo”, arguyó.



Finalmente, rechazó haber recibido coimas por incluir obras en el presupuesto público cuando presidió la Comisión de Presupuesto.

“Esa señora [que me acusa] apareció hace un par de días en un momento de campaña electoral. No la conozco, no me acuerdo de ella. Ninguna persona puede acusarme de haber participado en ese tipo de actos. Hay una campaña orquestada y un interés oculto en tomar la Mesa Directiva del Congreso”, añadió.