Declaraciones de José Miguel Castro como "aspirante" a colaborador eficaz "tienen valor probatorio" en juicio contra Villarán, dice abogado penalista

El letrado consideró que, pese al fallecimiento de José Miguel Castro, el juicio contra la exalcaldesa de Lima debe continuar. | Fuente: Video: RPP / Foto: Andina

José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue hallado sin vida este domingo en su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.

El extrabajador municipal era una pieza clave en el proceso que se le sigue a él y a la exburgomaestre por presuntamente recibir más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar las campañas del “No” a la revocatoria y la reelección de Villarán en el 2014, entre otros hechos.

Al respecto, el abogado Andy Carrión señaló esta mañana en La Rotativa del Aire que, tras la muerte de Castro, sus declaraciones en el marco de la investigación que se le sigue a Villarán debían ser “archivadas”, ya que no existe una “resolución judicial” que lo declare colaborador eficaz del caso.

Sin embargo, el abogado penalista Vladimir Padilla indicó que tras el fallecimiento de José Miguel Castro “se extingue la acción penal” en su contra, pero sus declaraciones sí “tienen un valor probatorio”, más aún si la “Fiscalía puede corroborar con otros elementos de prueba” su versión.

“No es que lo declarado por él no tenga valor. Se valorará y lo único que sí va a disminuir probatoriamente es que, estando él presente en el juicio, hubiera permitido que él pudiera ampliar aquello que no se le fue preguntado. Ahorita, solamente nos vamos a quedar con lo que él declaró y con lo que se le preguntó, pero sí se tiene que valorar igual”, señaló en Ampliación de Noticias.

“Diferente fuera que solamente tuvieras la declaración y ningún tema de corroboración. Si es así, pues no valdría nada. Pero, nuevamente, sí se presenta como un tema que debe ser valorado en el juicio. No es que como algunos dicen que no vale nada”, acotó.

El juicio contra Susana Villa Villarán sigue

Asimismo, Padilla manifestó que, con el fallecimiento de Castro, la Fiscalía debe “reestructurar su esquema de acusación” contra Susana Villarán.

“Se entiende que el señor Castro era una pieza importante en la presentación que realizaba la Fiscalía. Sin embargo, debemos entender que no es la única pieza que tiene porque debemos también considerar que no se puede basar todo en la declaración de una sola persona”, aseveró.

En esa misma línea, el letrado consideró que, pese a la pérdida de la exautoridad municipal, el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, pactado para el próximo 23 de setiembre, debe continuar. Asimismo, señaló que el Ministerio Público deberá centrar su acusación en otros elementos de prueba.

“El juicio sigue porque considero que la Fiscalía no ha centrado todo en la declaración del señor, y en ese sentido, mi opinión es que tiene otros elementos de prueba. Además, recordemos una cosa, los que están siendo procesados y no han decidido aún reconocer culpabilidad, también lo podrían reconocer. Entonces, en ese sentido también podrías tener sentencias anticipadas en ese momento”, concluyó.