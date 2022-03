El exdirector de Human Rights Watch se pronunció sobre la situación del exmandatario. | Fuente: RPP Noticias

José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch (HRW), consideró que la excarcelación de un reo por una situación grave de salud debiera ser decidida por un tribunal y no por el mandatario de turno mediante un indulto, pues dicha decisión se podría vincular a canjes políticos.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Vivanco hizo referencia al fallo del Tribunal Constitucional que favorece a Alberto Fujimori e indicó que la búsqueda de excarcelación de un reo en dichas condiciones de salud debería estar sustentada por informes médicos concluyentes que no dejen dudas sobre la situación del prisionero.

“Lo importante es que esta materia se trate con seriedad y por eso es que en lugar de un indulto presidencial creo que estas materias deben conocerlas las cortes, los tribunales y no la decisión del mandatario de turno, porque eso sí se presta para canjes políticos, para cálculos políticos”, indicó.

En esa línea, señaló que la situación del exmandatario debe ser manejada con transparencia y credibilidad, pues está en juego la integridad de las instituciones democráticas. Según precisó se corre el riesgo de que la decisión pueda verse como la resolución de una cuestión política, pues no cuenta actualmente no tendría carácter de humanitario.

Destacó postura del Gobierno

Vivanco también consideró ejemplar la postura del Gobierno, a través del canciller César Landa, quien en vísperas señaló que será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que decida finalmente la legalidad del indulto a Alberto Fujimori. No obstante, el exdirector de HRW indicó que no cree que la Corte vaya a apartarse de su decisión de 2018.

“Primero me parece que la posición del Gobierno peruano en la persona de su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores es ejemplar y eso hay que destacarlo, no es fácil encontrar un Gobierno que enfrentado a una circunstancia de esta naturaleza reivindica y legitima sus obligaciones jurídicas internacionales y declara en función de los principios no la conveniencia políticas”, manifestó.

“Creo que la corte no se va a apartar de su decisión de 2018, lo único que a la Corte le compete preguntarse es si las condiciones médicas, es decir, lo empírico, lo fáctico ha variado o no. Porque la Corte no ha dicho, no ha cerrado las puertas a un indulto humanitario per se por tratarse de alguien condenado por crímenes de lesa humanidad, lo que la Corte ha dicho es bueno veamos los antecedentes, veamos los hechos”, añadió.