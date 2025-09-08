José Ugaz dice que “seguidores” de Patricia Benavides “están detrás” de la propuesta de suspensión de la fiscal de la Nación

El jurista José Ugaz señaló que la propuesta contra Delia Espinoza “se veía venir desde hace tiempo”, pues —a su juicio— la JNJ ha venido buscando pretextos no solo para su suspensión, sino con la intención de destituirla.

El exprocurador ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, José Ugaz, calificó como un "hecho cantado" la reciente recomendación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta propuesta, elaborada por María Teresa Cabrera, vicepresidenta del organismo, se basa en la supuesta negativa de Espinoza a acatar una resolución de la JNJ.

“En el Perú de hoy ya no se necesita ser pitoniso para saber lo que va a pasar en materia de tomas de decisiones sobre altas autoridades. Es más, le puedo asegurar que, en los próximos días, en este mismo programa, le alcanzarán alguna decisión de la Junta, validando la designación de su presidente [Gino Ríos Patio], quien tiene un gravísimo cuestionamiento por haber faltado a la verdad en el trámite de su postulación”, declaró Ugaz en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

Según Ugaz, la medida contra Espinoza “se veía venir desde hace tiempo”, pues —a su juicio— tanto la JNJ como el Congreso han venido buscando “ángulos” no solo para su suspensión, sino con la intención de destituirla. “Seguramente es lo que vendrá después”, advirtió.

"Son los seguidores de Patricia Benavides"

El también expresidente de Transparencia Internacional comparó la situación con la novela Crónica de una muerte anunciada, del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, al considerar que todo este proceso ha sido previsible.

“Quienes están detrás de esta iniciativa, muchos de ellos son los seguidores o los que han venido apoyando a la otra fiscal de la Nación destituida, Patricia Benavides”, señaló.

José Ugaz también anticipó una rápida tramitación del proceso contra Delia Espinoza, a quien calificó como una figura “incómoda” por las investigaciones que ha abierto contra congresistas y altos funcionarios del Gobierno por presuntos delitos.

En el informe presentado por María Teresa Cabrera, se recomienda la suspensión temporal de Espinoza mientras se desarrolla un proceso disciplinario en su contra, por supuestamente no cumplir una resolución que ordenaba la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Cabe precisar que Benavides, investigada por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público, fue reincorporada como fiscal suprema en agosto pasado.