Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

José Ugaz dice que “seguidores” de Patricia Benavides “están detrás” de la propuesta de suspensión de la fiscal de la Nación

José Ugaz
José Ugaz, jurista y expresidente de Transparencia Internacional. | Fuente: RPP
Oswaldo Palacios

por Oswaldo Palacios

·

El jurista José Ugaz señaló que la propuesta contra Delia Espinoza “se veía venir desde hace tiempo”, pues —a su juicio— la JNJ ha venido buscando pretextos no solo para su suspensión, sino con la intención de destituirla.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exprocurador ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, José Ugaz, calificó como un "hecho cantado" la reciente recomendación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta propuesta, elaborada por María Teresa Cabrera, vicepresidenta del organismo, se basa en la supuesta negativa de Espinoza a acatar una resolución de la JNJ.

“En el Perú de hoy ya no se necesita ser pitoniso para saber lo que va a pasar en materia de tomas de decisiones sobre altas autoridades. Es más, le puedo asegurar que, en los próximos días, en este mismo programa, le alcanzarán alguna decisión de la Junta, validando la designación de su presidente [Gino Ríos Patio], quien tiene un gravísimo cuestionamiento por haber faltado a la verdad en el trámite de su postulación”, declaró Ugaz en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

Según Ugaz, la medida contra Espinoza “se veía venir desde hace tiempo”, pues —a su juicio— tanto la JNJ como el Congreso han venido buscando “ángulos” no solo para su suspensión, sino con la intención de destituirla. “Seguramente es lo que vendrá después”, advirtió.

"Son los seguidores de Patricia Benavides"

El también expresidente de Transparencia Internacional comparó la situación con la novela Crónica de una muerte anunciada, del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, al considerar que todo este proceso ha sido previsible.

“Quienes están detrás de esta iniciativa, muchos de ellos son los seguidores o los que han venido apoyando a la otra fiscal de la Nación destituida, Patricia Benavides”, señaló.

José Ugaz también anticipó una rápida tramitación del proceso contra Delia Espinoza, a quien calificó como una figura “incómoda” por las investigaciones que ha abierto contra congresistas y altos funcionarios del Gobierno por presuntos delitos.

En el informe presentado por María Teresa Cabrera, se recomienda la suspensión temporal de Espinoza mientras se desarrolla un proceso disciplinario en su contra, por supuestamente no cumplir una resolución que ordenaba la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Cabe precisar que Benavides, investigada por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público, fue reincorporada como fiscal suprema en agosto pasado.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral

Después de más de 34 años, la bicameralidad trae de retorno al Senado, un grupo de sesenta legisladores que serán elegidos en las elecciones generales 2026. ¿Qué funciones realzarán y cómo será la votación en la cédula? Escuchemos el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Ugaz Patricia Benavides

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA