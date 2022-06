Juan Silva guarda pruebas que involucran a otros funcionarios del Gobierno en caso Puente Tarata, asegura su abogado

Juan Silva, exministro de Transports y Comunicaciones y actualmente prófugo de la justicia. | Fuente: Andina

Alfredo Yalán, abogado del exministro de Transportes Juan Silva, aseguró este viernes que su defendido guarda pruebas que involucrarían a otros funcionarios del Gobierno al caso Provías Descentralizado Puente Tarata. Sin embargo, aclaró que serán presentadas cuando cambie la condición jurídica de su defendido.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP Noticias, Alfredo Yalán no quiso adelantar de qué tipo de información se trata, ya que afirmó que "esas pruebas son material secreto" porque primero hay que exponerla ante la autoridad competente.

"Por supuesto que hay información que guarda, lamentablemente se nos cortó el derecho de defensa porque nosotros veníamos acudiendo puntualmente a la Fiscalía de la Nación. El día 25 al Congreso, el día 27 a la Fiscalía de la Nación, el día 2 de junio a la audiencia y el día 9 íbamos a ir porque estábamos programados a las nueve de la mañana y el día 10 de este mes estábamos citados a la Fiscalía Supranacional para dejar justamente las muestras de voz y que se hagan las pericias fonéticas y el día 7 nos sorprenden con una detención preliminar", dijo.

El abogado aclaró que Juan Silva publicará la información una vez se le entreguen los "medios constitucionales" para que pueda expresar ante una autoridad competente. Es decir, si se varía su condición jurídica actual sobre la que pesa una orden de detención preliminar.

"Bueno, eso me refirió mi cliente que sí, pero lamentablemente cómo va a exponerlas o va a poder desarrollar si legalmente la Fiscalía no le ha permitido ello", respondió ante la pregunta si las pruebas están referidas o involucrarían a otros funcionarios del Gobierno.

"Por supuesto que sí, si al señor Juan Silva le dan los mecanismos legales adecuados él no va a rehuir jamás a la justicia. Cuando yo he dicho que se encuentra a buen recaudo, él no se ha fugado al extranjero, él está acá en el Perú", insistió ante la consulta si el exministro de Transportes presentará las pruebas una vez varíe su condición jurídica.

No aspira a ser colaborador eficaz

Alfredo Yalán argumentó que la licitación de Puente Tarata III nació muerta porque los tres integrantes del comité "han festinado entre ellos mismos" diversos actos que llevaron a la nulidad del concurso. Explicó, que entre los días 13 y 22 de octubre del año 2021, fecha de calificación de oferta y de la buena pro, Miguel Espinoza Torres, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más jamás se reunieron de forma colegiada.



"La licitación del Puente Tarata III producto de la irregularidad del propio comité integrado por Miguel Espinoza Torres, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más. (...) el señor Miguel Espinoza Torres está libre, o sea mi cliente está con orden de detención y uno de los que ha falsificado la actas, que ha falsificado la firma de un integrante del comité como Edgar Vargas Más está libre. Entonces, ¿cómo creer en una investigación seria, en una investigación objetiva?", dijo.

Por tal motivo, el abogado aclaró que Juan Silva no aspira a ser colaborador eficaz, ya que considera que no ha cometido delito y explicó que era imposible que su cliente se coluda por corrupción o para una organización criminal con alguien porque la "licitación estaba muerta y nació muerta".



"Mi cliente tiene una tesis diferente que la licitación al haber nacido muerta, a él lo excluye de cualquier responsabilidad penal, entonces él no podría haber cometido el delito así hubiera querido cometer el delito", manifestó.

Audios deben ser sometidos a peritaje



En relación a los audios que involucrarían a Juan Silva con Zamir Villaverde, el abogado consideró que esas grabaciones con conversaciones deben ser sometidas a un peritaje.

"Tanto el audio anterior del 4 de noviembre donde habría conversado el exministro con el señor Zamir Villaverde y estos audios tienen que ser sometidos a una pericia fonética, para ver el timbre y la modulación de la voz. En realidad hay varias diligencias por ratificarse. Por lo cual no indicamos que el audio o la voz sea falsa, tienen que guardar ciertos estándares para ser valorados", afirmó.

Además, Alfredo Yalán señaló que Juan Silva le indicó que no conocía a Zamir Villaverde, pero precisó que la defensa técnica no es obstusa y si se demuestra técnicamente la veracidad de los audios "se demostraría que sí lo conoce".

"En realidad cuando mi cliente estuvo conferenciando conmigo me indicó que muchas de las grabaciones que han salido a la luz no están realizadas en el verdadero contexto. Han sido alteradas. Ahora como vuelvo a repetir eso tiene que ser sometido a una pericia fonética", manifestó.



NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La parálisis facial es la ausencia de funcionalidad del séptimo par, que es un lado del rostro. Solo Guillan Barré afecta a todo el rostro, pero lo común es que solo se afecte un lado de la cara, así lo explicó el doctor Manuel Moquillaza, médico neurólogo y coordinador del servicio de neurología de la clínica Ricardo Palma. El médico señaló que la parálisis facial afecta los músculos faciales, hay una desviación de los labios, siente que incluso se cae la comida y el agua, no se puede cerrar bien el ojo e incluso hay problemas para respirar. Dio que la parálisis facial le puede dar a cualquier persona y que las más predispuestas son aquellas que sufrieron un cuadro viral, tienen diabetes o hipertensión. Hace alguno días el cantante Justin Bieber anunció que sufre parálisis facial ocasionado por el síndrome de Ramsay Hunt.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.