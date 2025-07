Elecciones 2026: ¿Cómo definirá el Partido Morado a su candidato presidencial si prospera la alianza con Cooperación Popular?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, el presidente del Partido Morado, Luis Durán Rojo, confirmó que hoy se desarrollará la reunión del comité ejecutivo nacional para definir si efectivamente esta agrupación irá en alianza con el partido Cooperación Popular, quien tiene como militantes al excandidato presidencial Yonhy Lescano y al congresista Carlos Zeballos del Bloque Democrático.

“Nosotros hemos empezado con Cooperación Popular, un trabajo de acercamiento y encuentro que debería terminar en un acuerdo político, pero yo no estoy en posibilidades de decirlo [confirmar que irán en alianza] porque aunque soy el presidente del Partido Morado, las decisiones se toman en conjunto. Hoy a las 7:00 de la noche tenemos una reunión del comité ejecutivo nacional ya convocada que decidirá si acepta o no acepta los términos de los negociadores en la alianza”, señaló.

En esta línea, el dirigente explicó que existen cuatro condiciones no negociables del partido Morado, que Cooperación Popular deberá aceptar para que la alianza sea una realidad.

“Son cuatro líneas rojas que no pueden cruzarse: la primera, nada con la corrupción porque, además, tenemos una regla interna que si alguien ha sido sentenciado por corrupción debe ser expulsado del partido y esta misma regla tiene que entrar en la alianza sí o sí. Segunda, ningún congresista de este Congreso debe postular. La tercera línea roja tiene que ver con el modelo de relación, si no estás dispuesto a trabajar en conjunto entonces no podríamos hacer una alianza. La cuarta [...], ninguno de nuestros candidatos podría ser alguien que le debe alimentos a sus hijos o familia”, detalló Duran.

Al ser preguntado por quién sería el candidato de la alianza, Durán Rojo señaló que todos los interesados deberán competir en las internas.

“Por principio, nosotros no negociamos candidaturas, nosotros negociamos estructuras de relación para servir al país. Yonhy Lescano es uno de los nominados por el otro partido. Y si hubiera esta alianza lo que van a tener que hacer [los precandidatos] es competir… Por el partido Morado los nominados son cuatro posibles: Richard Arce, Daniel Mora, Mesías Guevara, y algunos señalan que yo también debería participar, pero pienso que entre todos debemos llegar a un tipo de decisión importante”, subrayó.

Finalmente, el presidente del partido Morado señaló que, de no prosperar la alianza con Cooperación Popular, participarán solos en las Elecciones Generales de abril de 2026.