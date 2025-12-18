Juez evaluará este viernes pedido de Keiko Fujimori para que se archive proceso por caso Cócteles

En una audiencia de carácter “presencial” , el magistrado Wilson Verástegui analizará la solicitud de Keiko Fujimori, para que se declare el “sobreseimiento” o “archivo” del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, en atención a lo dispuesto en la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre este caso.

El juez Wilson Verástegui evaluará este viernes 19 de diciembre el pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la acusación fiscal y el proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, también conocido como el caso Cócteles.



La defensa legal de Keiko Fujimori alega que se ha determinado la atipicidad de los hechos imputados y la vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad penal y en esa misma línea señala que el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados (libertad personal, tutela procesal efectiva y legalidad penal) solo puede materializarse mediante el sobreseimiento definitivo de la causa penal, puesto que el Tribunal Constitucional ha determinado expresamente la atipicidad de los hechos imputados.



Verástegui Gálvez también evaluará este viernes los pedidos que hicieron los abogados del exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper y de Adriana Tarazona y Antonia Gutierrez, para que se haga extensivo los alcances de esta sentencia del Tribunal Constitucional y sean excluidos del proceso penal que afrontan por el caso Cócteles.



El juez Wilson Verástegui analizará estos pedidos desde las 9:00 a. m. en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, a donde deberán acudir las partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente a fin de que dicho magistrado pueda emitir una decisión al respecto en los próximos días.