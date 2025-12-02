Juez evaluará el 19 de diciembre pedido de Keiko Fujimori para que se archive proceso por caso Cócteles

Sala ordena que juez Verástegui se pronuncie sobre pedido de Keiko Fujimori para archivar proceso por caso 'Cócteles' | Fuente: RPP

El juez Wilson Verástegui deberá emitir un pronunciamiento respecto al pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la acusación fiscal y el proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, también conocido como el caso ‘Cócteles’.

Esto debido a que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional “desaprobó” la decisión que emitió el magistrado el último 27 de octubre, en la que se inhibió de seguir interviniendo como juez de control en este proceso penal tras la difusión de un informe periodístico que fue replicado en otros medios en el que, a criterio de dicho magistrado, se ponía en duda su imparcialidad en este caso.

Mediante una resolución emitida el último 18 de noviembre, el tribunal superior determinó que dicho magistrado continúe con el trámite en todos los incidentes relacionados a este proceso penal conforme a su estado.

Ante ello, el juez Wilson Verastegui programó para el viernes 19 de diciembre una audiencia de carácter presencial para evaluar la solicitud que hizo Keiko Fujimori, a través de su defensa legal, para que su despacho declare el “sobreseimiento” o “archivo” del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal por el caso ‘Cócteles’ en atención a lo dispuesto en la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre este caso.

El juez Verástegui Gálvez también evaluará ese día el pedido que hicieron los abogados del exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper, Adriana Tarazona y Antonia Gutierrez para que, en sus casos, se haga extensivo los alcances de esta sentencia del Tribunal Constitucional y sean excluidos del proceso penal que afrontan por el caso Cócteles.

Wilson Verástegui dispuso que el análisis de estas solicitudes se lleve a cabo desde las 9:00 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, a donde deberán acudir las partes procesales involucradas para que expongan lo que estimen pertinente a fin de que dicho magistrado pueda emitir una decisión al respecto en los próximos días.