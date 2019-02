Katiuska del Castillo recobró su libertad esta semana. | Fuente: RPP

La joven Katiuska del Castillo, pareja sentimental del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, dijo confiar en que las investigaciones en su contra se realizarán con “objetividad”, luego de recobrar su libertad tras más de tres años recluida.

En entrevista con RPP Noticias, la primera que concede tras salir de prisión, dijo que el tiempo encarcelada le ha servido para reflexionar y para ganar experiencia.

“No he pensado que me sentía encerrada, lo veía como una oportunidad de desarrollo, de reflexión, de experiencia. Siempre he tratado de rescatar todo lo bueno para mejorar”, comentó.

“Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Si es que estoy libre, cerca de mi familia, disfrutando un momento de unión familiar, es gracias a Dios. Me siento tranquila y eso es lo que busqué siempre”, sentenció.

Al ser consultada por su pareja, Roberto Torres, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Limpios de la Corrupción’, Del Castillo Muro se limitó a decir que “pasará un poco más de tiempo y todo se va a esclarecer”.

“Las investigaciones siguen su curso y esperemos que pase lo mejor”, comentó la joven, quien adelantó que tras recobrar su libertad se dedicará a aplicar lo aprendido en prisión (confección y pastelería) para abrir un negocio.