Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. | Fuente: Foto: Andina

La abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori, cuestionó que el fiscal superior Rafael Vela comente los posibles resultados que podrían surgir del peritaje contable requerido contra la lideresa de Fuerza Popular y señalara que "no van a encontrar nada" porque no tiene bienes.

"Nos llama poderosamente la atención cuando el fiscal Vela ha declarado dando conclusiones de un peritaje que, ni siquiera, hay peritos. El procedimiento que establece el Código Procesal Penal es que la Fiscalía designa peritos, luego las partes presentan sus peritos y recién se empieza con las pericias correspondientes, pero eso no ha sucedido", dijo.

En diálogo con RPP Noticias, Loza comentó que, si bien dentro de la investigación por lavado de activos la Fiscalía ha dispuesto un peritaje contable respecto al patrimonio de Keiko Fujimori para determinar si hay un desbalance, no se han designado a peritos.

"Hay una orden para que se realice la pericia, lo que no hay todavía son peritos nombrados; es decir, si no hay peritos nombrados no hay pericia. Sin embargo, ayer el fiscal Vela sale ya a decir prácticamente las conclusiones de una supuesta pericia", reprochó.

"A nosotros nos llama la atención que, o se está haciendo a espaldas de la defensa, de manera encubierta, o simplemente es una pura formalidad lo que van a hacer al momento de designar unos peritos y ya tienen unas conclusiones preestablecidas", agregó.

En ese sentido, la abogada denunció que "se están afectando gravemente los derechos de Keiko" por el incumplimiento de procesos de parte de la Fiscalía. De igual modo, calificó de contradictorio que a la lideresa de Fuerza Popular se le reproche lavado de activos por no tener bienes.

"A Keiko se le reprocha tener solamente un bien mueble y con eso solamente se le está dando como líder de una organización criminal y por haber tenido participación en actos de lavado de activos. Cada persona tiene determinados intereses en qué invierte el dinero, en el caso de Keiko siempre han sido los estudios de ella y sus hijas", sentenció.