Caso Cócteles: ¿cuáles son los argumentos de la defensa de Keiko Fujimori para buscar la anulación del juicio oral?

Judiciales Giuliana Loza: "se están afectando aquí derechos fundamentales de Keiko Fujimori"

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, señaló que junto a su patrocinada sigue firme en "que no hay delito" en el caso Cócteles. | Fuente: RPP

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, explicó en La Rotativa del Aire los principales argumentos que sostienen el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para anular el caso ‘Cocteles’, vinculado a aportes financieros supuestamente irregulares para la candidatura presidencial de la lideresa de Fuerza Popular.

"Nosotros reclamamos que se están afectando aquí derechos fundamentales de Keiko Fujimori, específicamente el derecho al principio de legalidad penal que establece por mandato constitucional que nadie puede ser procesado, menos sentenciado, por un hecho que no constituye delito al momento de la imputación (...) Aquí la acusación reposa sobre un hecho que al momento de la acusación no estaban vigente. Por tanto, nosotros reclamamos esto, que por demás es algo que no se debe permitir para ningún ciudadano", dijo.

Giuliana Loza recordó que presentó una demanda de habeas corpus a inicios del 2024 que va en contra de las resoluciones que emitió el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. Esto a propósito de una solicitud de excepción de improcedencia de acción.

"¿Qué reclamábamos ahí? Precisamente lo mismo. Decíamos los hechos por los cuales está acusando la señora Fujimori y se le pretende llevar a juicio, no constituye delito. Esa petición nos fue rechazada en etapa intermedia, en esta etapa donde todos vieron que las tantas devoluciones de la acusación, frente a ello nosotros apelamos. La Sala Penal Nacional nos dijo que no caben apelaciones frente a resoluciones emitidas en este tipo de peticiones en etapa intermedia y con eso obviamente ahora a esa instancia recurrimos nosotros a la vía constitucional", explicó.

"No hay delito"

La defensa de Keiko Fujimori afirmó que, sin perjuicio de la demanda constitucional que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional, sigue firme junto a su patrocinada en "que no hay delito" mientras que continúan asistiendo a las audiencias del caso Cócteles.

"Somos firmes y seguimos sólidos en nuestra petición que este caso debe ser archivado en algún momento. Este caso nunca debió haber pasado el juicio oral. Era lo que nosotros reclamábamos desde un inicio. Lamentablemente ya estamos a esta instancia. La señora Fujimori ha estado presente desde el primer momento y seguirá presente. Esto es de manera en paralelo, sin perjuicio a la demanda de constitucionalidad que existe en el Tribunal y esperamos que en su momento nos convoquen a una audiencia en la cual vamos a sustentar nuestra petición y estaremos atentos a ello", aseguró.

Responde al fiscal Rafael Vela

En relación con las declaraciones del fiscal Rafael Vela sobre una entrega de dinero del exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, a Keiko Fujimori, Giuliana Loza manifestó que la Fiscalía tendrá que probar esa acusación durante el juicio oral.

"Y algo aquí, a diferencia de otros casos, es que la declaración inicial del señor Barata termina, y los invito a revisar la última pregunta que se le hizo en su declaración en Sao Paulo, cuando él dice que no le consta, ni puede probar ni acreditar que el dinero hubiera ingresado a Fuerza Popular", expresó.