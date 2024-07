Rafael Vela: "Hemos construido un caso que no depende exclusivamente del testimonio de Jorge Barata"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, aseguró este miércoles que todos los procesos en los cuales están involucrados Ollanta Humala y Keiko Fujimori no dependen exclusivamente de las declaraciones dadas por Jorge Barata, pues tienen varios acuerdos de colaboración eficaz.

"Tampoco es que los casos se hayan construido únicamente sobre la base del testimonio del señor Barata. En los casos en general le puedo hablar, no solamente de la señora Fujimori sino en todos los casos Lava Jato, Barata es un testigo que ha presentado una versión congruente de múltiples circunstancias, pero que ha generado a su vez que haya otra prueba de cargo importante. Nosotros no solamente tenemos un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, sino también con Graña y Montero, Cosapi (...) a partir del esfuerzo de los distintos equipos del caso Lava Jato como tal hemos construido un caso que no depende exclusivamente del testimonio de Barata", manifestó al programa 'Las Cosas Como Son'.

Vela indicó que en caso Jorge Barata no acuda a declarar cuando sea requerido se utilizará testimonios recogidos durante la fase de investigación preliminar.

"El señor Jorge Barata ha declarado con todas las garantías del debido proceso en el Brasil a través del sistema de cooperación internacional. Los abogados lo han interrogado, han tenido todas las oportunidades de hacerlo. Si es que él, por alguna circunstancia, no pudiera declarar en un juicio, la ley procesal penal peruana claramente dice que sus testimonios serán leídos y serán valorados de manera conjunta", expresó.

El fiscal manifestó que el exdirectivo de Odebrecht llegó un acuerdo de colaboración eficaz en donde se le declaró culpable, pero a la vez se le dio un beneficio de premio en tanto él cumpla con la sentencia judicial.

"El señor Barata ha incumplido su obligación y por tanto es pasible de que se le revoquen sus beneficios de premio. Está claro de que cualquier colaborador eficaz que no cumple con sus obligaciones que están contenidas en una resolución judicial, sus beneficios serán revocados porque eso es lo que la ley determina", puntualizó.

Sí entregó el dinero

Rafael Vela expresó también que Jorge Barata ya afirmó desde Brasil que sí dio dinero tanto a Ollanta Humala como a Keiko Fujimori.



"El señor Barata ha declarado con todas las garantías del debido proceso en Brasil, es decir, con la presencia de los abogados de la señora Fujimori y del señor Ollanta Humala... declaró claramente que le entregó a Humala 3 millones de dólares y a la señora Keiko Fujimori $ 1 millón a través de dos personas de su confianza que son Yoshiyama y el señor Bedoya", recalcó.