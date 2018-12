El juez Octavio Sahuanay Calsín tomó la palabra al final de la audiencia de este jueves. | Fuente: RPP

El juez Octavio Sahuanay Calsín justificó el tiempo que se está tomando la sala que preside para emitir un fallo sobre la apelación presentada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a los 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra.

Al culminar la audiencia de este jueves -en la que se trató la apelación de Mark Vito Villanella contra la orden de impedimento de salida que le han impuesto-, el juez tomó la palabra y señaló que la 2° Sala Penal de Apelaciones tiene varios casos pendientes.

“Aquí tenemos la agenda del mes, no hay un solo día que no tengamos audiencias como esta, ni un solo día. Está copado. Por eso, el colegiado optó por realizar la audiencia (de apelación) el día sábado, porque si no lo hacíamos ese sábado tendríamos que pasar al otro año”, comentó.

El juez explicó que los integrantes del colegiado deben escuchar horas de alegatos y analizar bien el tema antes de emitir un fallo. “Tenemos que escuchar los audios y formarnos una idea”, sostuvo.

“Por eso hemos pedido que una vez que el colegiado tenga claro todos los puntos que tiene que deliberar emitirá la resolución. No todos los días estamos dedicándonos a esto, hay otros casos que ya vencieron y tenemos que resolver”, resaltó.

Sahuanay Calsín aseguró, en ese sentido, que la agenda de la sala que preside puede verse en la página web del Poder Judicial.