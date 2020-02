Keiko fujimori cumple actualmente 15 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. | Fuente: Andina

Esta mañana, la Fiscalía allanó el local de Fuerza Popular, ubicado en la avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima. El requerimiento del descerraje e incautación fue dispuesto por el juez Víctor Zúñiga Urday a pedido del fiscal José Domingo Pérez, con la finalidad de encontrar información financiera sobre la campaña presidencial del 2016.

Sobre esta medida se ha pronunciado la lideresa naranja, Keiko Fujimori, quien cumple actualmente con 15 meses de prisión preventiva por disposición del Poder Judicial. Al respecto, la excandidata a la presidencia aseguró que el Ministerio Público busca información que ya ha sido recopilada.

“Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Fujimori Higuchi tildó la medida de “excesiva y arbitraria”, y consideró que se trató de una “provocación” de parte del fiscal José Domingo Pérez, quien afirma está “obsesionado” con ella y su partido.

“Yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos. No vamos a caer en el juego de quienes quieren alejarnos de los verdaderos intereses del país. Fuerza Popular va a cumplir con su responsabilidad en el Congreso y también continuará con su trabajo político rumbo al 2021”, finalizó.