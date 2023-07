La Fiscalía solicitó prisión preventiva por 36 meses para Sada Goray y Mauricio Fernandini

Judiciales Sada Goray y Mauricio Fernandini fueron detenidos preliminarmente el pasado 7 de julio

El Ministerio Público formalizó hoy, lunes, el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, investigados por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado.

La solicitud, presentada ante la Corte Superior Nacional, se extiende también contra Roger Lizandro Gavidia Johanson, Pedro Gary Arroyo Marquina y Luis Martín Mesones Odar, exesposo de Sada Goray, investigados por las mismas causas.

Detalle del pedido de prisión preventiva solicitado por la FiscalíaFuente: RPP Noticias

Ante ello, se espera que, en las próximas horas, la instancia judicial correspondiente convoque a la audiencia donde se evaluará la solicitud presentada por el Ministerio Público.

Fuentes de RPP Noticias confirmaron que el pedido se realizó durante la madrugada, al cumplirse los 10 días de detención preliminar que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso contra los investigados desde el pasado 7 de julio a solicitud de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).

Aquel día, Sada Goray, empresaria radicada en Estados Unidos desde el 2020, fue detenida por la Policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. En tanto, Mauricio Fernandini fue intervenido en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en el distrito limeño de Surco.

Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder requirió al Octavo JIPN de la #CSN la medida coercitiva de prisión preventiva por 36 meses contra Sada Goray Chong y Mauricio Fernandini Arbulú, por presunto delito de colusión agravada y otros, en agravio del Estado. — Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpeOficial) July 17, 2023

Tras conocerse la formalización de la solicitud fiscal, RPP Noticias pudo conversar con Violeta Chong, madre de Sada Goray, en las inmediaciones de la Prefectura de Lima. Ella señaló que, en las próximas horas, la familia convocará a una conferencia de prensa en la que, según dijo, se presentarán documentos y pruebas que demostrarían la inocencia de su hija.

Además, reiteró que se ha producido una injusticia contra Sada Goray al haber sido detenida por pedido de la Fiscalía.

Violeta Chong anunció que se realizará una conferencia de prensa en la que se demostraría la inocencia de Sada Goray | Fuente: Andina

Por su parte, el abogado del periodista Mauricio Fernandini, Gino Dagnino, señaló esta mañana que no fue notificado por la Fiscalía sobre el pedido de prisión preventiva contra su patrocinado, pero que era una situación que "esperaba".

"No tenemos todavía conocimiento oficial de este pedido de la Fiscalía. No nos sorprende porque era algo que se esperaba que podría llegar, pero más allá de las noticias de la prensa, no hemos sido todavía notificados. Así que estaremos al tanto para poder ejercer su defensa”, indicó a RPP Noticias.

Fiscalía de la Nación no investiga a Sada Goray porque "no es alta funcionaria del Estado"

La Fiscalía de la Nación aclaró ayer que Patricia Benavides, titular de dicha institución, no interviene en los procedimientos de colaboración eficaz de Sada Goray porque no ha sido "alta funcionaria del Estado".

"La determinación de la presunta responsabilidad penal de Sada Goray corresponde a los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) que actúan con independencia de criterio", se lee en un pronunciamiento.



El Ministerio Público también precisó que, conforme al artículo 99 de la Constitución Política del Perú y a la Ley N.° 27399, se investiga a los altos funcionarios por delitos que se comentan en el ejercicio de su función. Sin embargo, Sada Goray no está en dicha categoría.



"La señora Sada Goray Chong no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado (no tiene prerrogativa ni inmunidades). La investigación en contra de ella está a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP)", puntualizó.