Fiscalía de la Nación aclara que no investiga a Sada Goray debido a que no es alta funcionaria del Estado

La Fiscalía de la Nación aclaró este fin de semana que Patricia Benavides, presidenta de dicha institución, no interviene en los procedimientos de colaboración eficaz de Sada Goray porque jamás ha sido funcionaria del Estado.

"La determinación de la presunta responsabilidad penal de Sada Goray corresponde a los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) que actúan con independencia de criterio", se lee en un pronunciamiento.



El Ministerio Público también precisó que, conforme al artículo 99 de la Constitución Política del Perú y a la Ley N.° 27399, se investiga a los altos funcionarios por delitos que se comentan en el ejercicio de su función. Sin embargo, Sada Goray no está en dicha categoría.



"La señora Sada Goray Chong no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado (no tiene prerrogativa ni inmunidades). La investigación en contra de ella está a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP)", puntualizó.



Pedido de la familia

El diario El Comercio difundió un comunicado de los familiares de Goray Chong en el que aseguraron que la empresaria está contribuyendo y que su vida "está seriamente en riesgo". Asimismo, hicieron llamdo a la fiscal de la Nación a que "cumpla su palabra de protegerla ante su decisión de contribuir con la justicia en esta lucha".



"Instamos a que su colaboración se mantenga y que se proteja a aquellos que se arriesgaron para poner fin a la impunidad. En estos momentos difíciles, sabemos que la justicia debe prevalecer, pero también confiamos en que se consideren los peligros a los que se enfrenta Sada por su decisión de asumir personalmente las consecuencias de un proceder incorrecto", indicaron.

Origen del dinero

El abogado y especialista en Derecho Penal, Julio Rodríguez, comentó que llama la atención la forma en que Sada Goray Chong consiguió hasta S/ 5,4 millones para pagar las presuntas coimas que, según postula el Ministerio Público, también llegaron al expresidente Pedro Castillo y a una parte de la organización criminal que habría dirigido desde Palacio de Gobierno.

Rodríguez señaló que la Fiscalía deberá establecer la procedencia del dinero para determinar si es que hay más personajes involucrados en el presunto entramado de corrupción al interior del Fondo Mivivienda.

“¿Lo adicional es que Sada Goray tenía el vuelo para llegar a ese nivel? Hay que verificar su capacidad de disposición de efectivo, porque sacar 5,4 millones [de soles] en un periodo tan corto de tiempo, tiene que generar una trazabilidad que el Ministerio Público investigará para ver de dónde salieron los fondos. Si solo acaba en Sada Goray o hay más personas involucradas, como algunos dicen ‘peces que pueden ser más gordos’”, aseveró.