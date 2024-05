¿La suspensión temporal de Pablo Sánchez afecta el proceso de designación de fiscal de la Nación? [ANÁLISIS]

Judiciales Pablo Sánchez fue inhabilitado por 120 días por la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la suspensión temporal, por 120 días, del fiscal supremo Pablo Sánchez por haber incurrido en una falta grave al cobrar tres sueldos entre los meses de setiembre de 2020 y julio de 2021.

Cabe destacar que esta suspensión se realiza cuando la Junta de Fiscales Supremos (JFS) se apresta a designar a un nuevo fiscal de la Nación, tras la suspensión de Patricia Benavides. Los encargados de dicho nombramiento serán Juan Carlos Villena, actual fiscal de la Nación interino; Delia Espinoza y Zoraida Ávalos.

Al respecto, RPP conversó con el abogado penalista Julio Rodríguez a fin de conocer la forma en que la separación de Sánchez Velarde podría impactar en la elección de un nuevo fiscal de la Nación.

"Designación del fiscal de la Nación, con la exclusión de Sánchez Velarde, va a tener una enorme limitación"

Julio Rodríguez consideró que un escenario con 4 votos quedaría totalmente descartados con la suspensión de Pablo Sánchez, la cual, a su vez, consideró fuera de la legalidad.

"En primer lugar, la JFS el día anterior a este momento, estaba conformada por 4 fiscales supremos. Convocada que sea la junta, matemáticamente, si hay la posibilidad de que cese la condición de interino que mantiene Villena y se tenga que decidir porque ya nombremos a un fiscal de la Nación en el plazo que corresponde de acuerdo a la ley, podría llegarse al escenario de que la votación acabe 2-2", explicó.

"Con una votación así, lo que dice la ley es que quien está ejerciendo como fiscal de la Nación tendría voto dirimente, no habría posibilidad de empate y se trunque (…) En cambio, saliendo Sánchez Velarde, la posibilidad de que haya un empate con dirimencia desaparece, y solo sería posible una votación con 2-1", estimó.

En ese sentido, el penalista señaló que la decisión de la junta "es contraria al texto material de la ley".

"Yo entiendo que Pablo Sánchez no se imaginó nunca que iban a decidir en contra de la Constitución, transgrediendo el mandato de la Constitución que reconoce la potestad de los funcionarios de ejercer docencia", indicó.

"Esta decisión no es solo un error craso sino lo que creo que busca es generar una suerte de inestabilidad en la Junta de Fiscales Supremos porque, obviamente, la designación del fiscal de la Nación, con la exclusión de Sánchez Velarde, va a tener una enorme limitación", añadió.

Asimismo, Rodríguez resaltó que lo actuado por la JNJ tiene connotación política.

"La JNJ está actuando como un agente político y no como un órgano técnico institucional. La decisión en contra de Sánchez Velarde es una decisión política que no tiene mayor justificación legal, porque cuando uno es riguroso puede entender claramente que percibir una remuneración por educación como docente, recibir una dieta no afecta la proscripción del Estado para funcionarios públicos", aseveró.

"Eso está reconocido en la propia Constitución. Los funcionarios públicos lo único que pueden percibir aparte de la remuneración que les toca por la función que cumplen es recibir una remuneración por ejercer docencia. Eso lo establece la Constitución, la ley marco del Ministerio Público, la norma del Poder Judicial hace lo propio para los magistrados y fiscales. Lo único que se les va a permitir es recibir esta remuneración por realizar labor docente", agregó.

Finalmente, Rodríguez indicó lo que podría hacer Pablo Sánchez si desea ser reincorporado a la JFS es acudir al Tribunal Constitucional.

"Evidentemente, la acción constitucional es la que tiene que utilizar porque no hay otro camino. Tristemente, estamos acostumbrados a una junta que lo que hace es operar políticamente y no emitir decisiones con rigurosidad jurídica. Lo que busca es cumplir un rol protagónico en el ámbito político que no le toca", puntualizó.