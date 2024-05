El ministro del Interior anunció cambio de generales y oficiales en la Policía Nacional

Gobierno Juan José Santiváñez reemplazó en el cargo al exministro Walter Ortíz

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, anunció el cambio de generales y oficiales en la Policía Nacional del Perú (PNP) tras considerar que no se estarían cumpliendo con los objetivos.

"Tiene que funcionar el Poder Judicial. No es justo que la Policía Nacional capture a los presuntos delincuentes y luego ya sea porque pasan al Ministerio Público o al Poder Judicial terminen en la calle nuevamente. No es justo", manifestó el titular del Mininter durante el operativo 'Amanecer Seguro' en el distro de El Agustino.

"Hay que salir a cazar a los delincuentes. Es una instrucción que ya he dado y han sido políticas de esta gestión. A razón de estas políticas, en las próximas horas saldrá la primera relación de oficiales y generales cambiados, porque no están cumpliendo con los objetivos que esta gestión ha dispuesto: general que no trabaja, general que tiene que salir y ser relevado", agregó.

Juan José Santiváñez reemplazó en el cargo al exministro Walter Ortíz | Fuente: RPP

Proceso contra Harvey Colchado "es absolutamente reservado"

En otro momento, Santiváñez se refirió a la situación del coronel Harvey Colchado tras el proceso administrativo en su contra por el allanamiento a Dina Boluarte.

"Con respecto al coronel Harvey Colchado y a diversos oficiales y suboficiales sometidos a un proceso disciplinario, quiero advertir que dicho proceso es independiente a cualquier gestión del Ministerio del Interior, porque se sujeta a una ley especial y exclusiva, que es la 30714, donde la máxima autoridad es la inspectoría general de la PNP. El proceso, de acuerdo a ley, es absolutamente reservado", manifestó.

Denuncia constitucional contra Dina Boluarte "fue prematura"

Finalmente, se refiriró a la denunia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la mandataria Dina Boluarte y señaló que "fue prematura", por lo que se procedió con la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

"Debemos tener en cuenta que una medida cautelar es una medida provisional que se solicita o tiene como intención que un juez disponga, en este caso el Tribunal Constitucional, la paralización de cualquier acción con la finalidad de no perturbar el derecho de la persona que acude a la justicia", indicó.

"El Ejecutivo ha interpuesto una demanda competencial que discute las facultades del fiscal de la Nación para investigar a un presidente en ejercicio. Yo creo que la medida de interposición de una denuncia constitucional fue prematura", culminó.