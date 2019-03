La ex candidata presidencial fue citada por José Domingo Pérez en calidad de testigo. | Fuente: RPP/Andina

La ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano acudió esta mañana a la sede del Ministerio Público luego de ser citada por el fiscal José Domingo Pérez en calidad de testigo sobre los aportes a las campañas presidenciales.

A su salida, indicó que el magistrado le había preguntado sobre los aportes que se han realizado a la campaña del APRA de Alan García y que sabía nada sobre el tema.

"Yo debía de responder qué cosa se yo del financiamiento del APRA y como no se nada esas han sido mis respuestas", comentó a la prensa a su salida. Además, señaló que "cualquier otra pregunta que se le haya realizado ajeno al tema principal no lo he respondido".

Flores Nano apuntó que a las tres de la tarde regresará al Ministerio Público para ser interrogada sobre el financiamiento a la campaña de Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

"No le puedo negar a la autoridad su derecho de citarme, frente a cada circunstancia tendré que responder", expresó.

Citación

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores Nano acudió este martes al despacho del fiscal José Domingo Pérez. La excandidata llegó a las 9 de la mañana y tenía como objetivo conocer la modalidad que empleaba la constructora brasileña para ponerse en contacto con los candidatos presidenciales para apoyarlos económicamente en sus campañas.

Recientemente, el ex ejecutivo de Odebrecht Raymundo Trindade Serra declaró al fiscal Germán Juárez en Brasil que la constructora dio aportes a la campaña de Flores cuando postuló a la presidencia y cuando tentó la alcaldía de Lima.