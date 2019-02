Conversación entre Lourdes Flores y el aspirante a colaborador eficaz

Interlocutor: Puede no decir nada. Originalmente, o sea cuando hablé con Raúl me dijo que no estaba en eso… Claro pero, o sea eso no lo…

Lourdes: ¿Tú hablaste con Raúl?

Interlocutor: No, no he hablado con Raúl, no, no, no he hablado porque, es que la gente a veces no quiere pues… es complicado cuando uno está lejos pues.

Lourdes: No, no, pero la primera oportunidad ¿tú hablaste con Raúl?

Interlocutor: No, la primera oportunidad cuando, no, cuando no, yo he hablado con el propio Raymundo hasta mayo. Hasta mayo, hasta abril.

Lourdes: Y él ahí ¿ya estaba o no?

Interlocutor: No yo creo, o sea lo que a mí me parece que eso es de los dos últimos meses porque o sea él ya está afuera de la empresa y me parece raro porque ahí coincide con el tema que le amplían el asunto este, a… a… carajo… al del Callao…

Lourdes: A ver, yo voy a seguir insistiendo pues a ver si logro, si logro tomar algún contacto, ¿no? Ojalá se pueda y quiera, ¿no? No sé

Interlocutor: Sí pues, pero si ocurriera hay que ver de tener más o menos las cosas claras, ah.

Lourdes: Sí pues.

Interlocutor: ¿Me entiende? Eso es el, el tema porque obviamente hay, hay, hay la teoría la que yo creo y tú crees que el tema del aporte económico no es, no es un delito.

Lourdes: ¡Ah, no! Delito no es, claro.

Interlocutor: No es un delito. Claro, pero es por eso, pero hay, hay, hay que tener cómo se entró, cómo se gastó todas esas vainas hay que tenerla clara.

Yo tengo clarísimo lo del tema del, lo del tema del… que vi con Olivia ¿ya? Por ese lado no hay problema

Lourdes: Ya yo honestamente no, no, no tengo esa información tampoco no, no, o sea si vamos a ver el orden ni me acuerdo ni puedo reconstruir tampoco.

Interlocutor: Sí pues, pero más o menos pues.

Lourdes: Sí pues. Ni siquiera, ni siquiera cifras te digo ah, no, no, no tengo claro eso para nada.

Interlocutor: Pucha, bueno esto… bueno, pero lo ideal sería que no, que no, no, no ocurra nada jaja.