Luis Barranzuela, ministro del Interior, consideró este domingo como una condecoración que se haya difundido la investigación que sigue Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque en su contra, por presuntos delitos cometidos en agravio de la Empresa Agroindustrial Tumán.

Según precisó esta investigación se da por el trabajo que ejerció como abogado de un grupo de campesinos que eran accionistas trabajadores de dicha empresa de Chiclayo, quienes le contrataron para denunciar un desfalco por parte de Edwin Oviedo.

Indicó que todo su trabajo está sustentado en sus recibos por honorarios, con lo que descartó el presunto servicio fantasma por el que Fiscalía le investiga. Sin embargo, dijo que se someterá a la investigación.

“Para mí eso es una condecoración y me alegra que salga a la luz, porque me permite poner en evidencia que como abogado, como profesional del derecho fui contratado por los campesinos, por los accionistas trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad Anónima Abierta”, dijo a Canal N.

“Yo me voy a someter a la investigación del Ministerio Público y ahí están mis recibos por honorarios. Qué bien que se aclaren estas cosas y yo (siempre estoy) en esa línea profesional de siempre buscar coadyuvar a esclarecer la verdad”, añadió.

Sobre sanciones en su carrera policial

El ministro también se refirió a las sanciones que recibió durante su carrera en la Policía Nacional e indicó que estas se dieron por “ser un 'reclamón'”. En ese sentido, consideró que estas sanciones administrativas no lo invalidan para cumplir su designación como titular del Ministerio del Interior.

“Yo he sido una persona que siempre ha tenido esta manera de ser un 'reclamón', nunca me han contado las injusticias. Cuando una sanción es cumplida, ya queda resarcida, pero ¿acaso una sanción de carácter administrativo, me invalida a mí en mi desarrollo?”, sostuvo.

Descartó conflicto de intereses

Respecto de un posible conflicto de intereses por estar a cargo de las divisiones de la Policía que trabajan con el Ministerio Público en casos para los que trabajó como defensa, Barranzuela descartó que como ministro él no se mete en ninguna investigación. Además, señaló que la Policía y la Fiscalía están comprometidos a actuar con objetividad en estos casos.

“El ministro no se mete en ninguna investigación, porque se piensa que el ministro es el dueño de la policía (…) Los equipos de investigación criminal son muy reservados hasta el momento en que se ejecuta la acción”, dijo.

