José Luna Gálvez fue aportante de Solidaridad Nacional en el 2014. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El excongresista José Luna Gálvez, fundador de la Universidad Telesup, calificó como "una infamia" que el Ministerio Público involucre a esta casa de estudios en la investigación que sigue por los aportes ilícitos a la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio con Solidaridad Nacional por una asesoría que brindó el exalcalde a esta universidad en el 2011.

"En el Comité Ejecutivo nunca supimos nada de un aporte de OAS u Odebrecht. Nosotros nunca supimos que estos señores estuvieran tratando con OAS u Odebrecht, sino hubiéramos renunciado y la campaña se caía porque nosotros nos enfrentamos a los brasileros en la revocatoria y cómo es posible que luego van a negociar. Es una traición", dijo a RPP Noticias.

"El Comité Ejecutivo no sabe nada, yo no sé nada y nos sorprende esta noticia, pero entiendo que están desesperados y buscan cómo salir y decir que eso (el dinero) se gastó en la campaña. Yo no voy a prestarme para tapar eso. Nosotros, el Comité Ejecutivo, el partido, no recibimos absolutamente nada, todo lo aporté yo", agregó.

Consultado por los más de 300 mil soles en efectivo que se encontraron en un compartimiento oculto de un auto durante el reciente allanamiento a su vivienda en Surco, el actual líder del partido político Podemos dijo que se trata de "poco dinero". Según explicó, se trata de "la caja que corresponde a sábado, domingo y lunes en matriculación" de alumnos de la Universidad Telesup, de su propiedad, la cual se encuentra bajo custodia del gerente general.



José Luna Gálvez fue aportante de la campaña 2014 de Solidaridad Nacional. | Fuente: Foto: Andina

"Esa caja es de sábado y domingo que no se puede movilizar y el martes lo iban a depositar según me dijo el gerente general, pero ahora se han llevado la plata y no hay con qué pagar proveedores. Esto está entrando a hacernos ver que va más allá de una cuestión judicial, es un ataque frontal a la empresa", señaló.

Luna precisó que el dinero que le pagó Telesup al exalcalde fue por un contrato laboral que inició en el 2011, mientras que el aporte que recibió de las constructoras brasileras fue para su campaña municipal en el 2014. En ese sentido, dijo que Luis Castañeda y Martín Bustamante, su hombre de confianza, deben responder ante el Ministerio Público.

"Esto es una cuestión direccionada, absurda e indignante. Cómo va a haber alguna justificación de que en el 2011 se haya previsto que en el 2014 iba a recibir plata Castañeda, y cómo es posible que un profesional del nivel de Castañeda no gane esos 36 mil soles si su imagen valía muchísimo más", justificó.